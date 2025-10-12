Les Camaraes reciben en Vinaròs el premio Grinyó Ballester por su trayectoria
El Ayuntamiento reconoce más de ocho décadas de historia del grupo, fundado en 1940 y símbolo de la tradición popular de la comarca
El Grupo Folclórico Les Camaraes recibió este domingo la distinción Grinyó Ballester, que otorga el Ayuntamiento de Vinaròs cada dos años a una entidad o persona destacada del municipio. El acto, celebrado en el auditorio municipal, formó parte de los actos del 784 aniversario de la Carta Pobla y se desarrolló tras su aplazamiento el 29 de septiembre por el temporal de aquel fin de semana.
Pese a la lluvia, el público respondió y, tras la entrega del premio, se repartió el pastel del 784 aniversario, elaborado por la Associació de Pastissers, en la capilla de Santa Victoria, antes del Te Deum en la Arciprestal.
Un grupo con más de ocho décadas de historia
El reconocimiento a Les Camaraes premia la labor de un grupo con una larga trayectoria dedicada a la recuperación y difusión del folclore local. Fundado en 1940, en la posguerra, el conjunto comenzó a recopilar bailes y cantos de Vinaròs y su comarca, gracias a la labor de sus fundadoras Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericordia Juan y Rosa Landete, quien dirigió el grupo hasta 1977.
Gracias a ellas y a muchos vecinos que colaboraron transmitiendo su memoria, se recuperaron los bailes populares que antaño formaban parte de las celebraciones locales. Con el tiempo, Les Camaraes ha llevado su repertorio por diversas regiones españolas, participado en concursos nacionales y aparecido en programas de televisión, consolidándose como una referencia del folclore valenciano.
‘La Camarà’, símbolo de identidad local
Entre sus danzas destaca La Camarà, su baile más representativo, con influencias aragonesas y andaluzas, que se remonta al siglo XVIII, cuando Vinaròs era puerto de Aragón y exportaba vinos a Andalucía. Este baile, vinculado a la vida labradora y las tareas de la vendimia, se acompañaba de guitarras, laúdes, panderetas, triángulos y castañuelas, llenando de ritmo las calles y los patios de las casas.
Hoy, Les Camaraes sigue investigando y preservando el folclore tradicional, manteniendo viva una herencia cultural que forma parte de la identidad colectiva de Vinaròs.
