Nules cierra la semana de la Soledat con ofrenda a cubierto y la procesión

Por encima de las opiniones particulares, que siempre las hay de todo tipo, si algo viene marcando la gestión del Ayuntamiento de Nules por lo que respecta a la respuesta a las alertas meteorológicas es la prudencia como principio. Por esa razón, la recta final de las fiestas patronales de la Soledat se ha caracterizado por las suspensiones de la práctica totalidad de los actos que se desarrollan a la intemperie.

El día de su fiesta mayor no fue una excepción. La alerta amarilla por lluvias estuvo vigente durante toda la jornada (de hecho, las precipitaciones fueron persistentes buena parte de la mañana), por lo que se consideró pertinente desconvocar citas como el traslado de la patrona y modificar otras como la ofrenda, que se circunscribió a la protección del templo parroquial.

El Cor de Veus Música Viva amenizó la misa mayor en la arciprestal. / MEDITERRÁNEO

El Ayuntamiento dejó en manos de la parroquia la decisión de sacar o no la procesión a la calle, y esta fue afirmativa, por lo que la imagen de la Soledat pudo salir finalmente del templo acompañada por los fieles en su día grande.

Los vecinos se quedaron estos días sin los actos taurinos que completaban la temporada de este año (en Nules no volverá a haber bous al carrer hasta el mes de abril, con las fiestas de El Salvador), con especial mención a la Nit Taurina del viernes y los cerriles que patrocinaba el Ayuntamiento el sábado.

Reubicación

En cuanto a las citas musicales, especialmente las discomóviles, se trasladaron al salón multifuncional, para no apagar por completo el espíritu festivo más lúdico.

De cualquier modo, los homenajes a la patrona no acabarán así. Esta semana, Nules aborda los actos finales del 25º aniversario de la coronación de la Soledat.