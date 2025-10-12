Onda avanza en la recuperación de la Casa de la Llum y el Palacio de las Sombras

El Ayuntamiento de Onda continúa su apuesta por la puesta en valor del patrimonio histórico con la recuperación de dos nuevos espacios singulares: la Casa de la Llum y el Palacio de las Sombras.

Esta semana, técnicos municipales y especialistas de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana visitaron ambos enclaves para coordinar los próximos pasos de los proyectos de restauración y adecuación.

“Nuevas ventanas a la historia de Onda”

La concejala de Turismo, María Baila, destacó que “con estos proyectos seguimos dando pasos firmes para abrir nuevas ventanas a la historia de Onda”. “Queremos que vecinos y visitantes puedan vivir el patrimonio de una forma diferente, más sensorial, más cercana y más inspiradora”, añadió.

Baila subrayó además la colaboración con la Generalitat para garantizar que las actuaciones respeten los criterios de conservación y divulgación patrimonial, “porque proteger nuestro pasado es la mejor forma de construir futuro”.

Dos espacios que unirán pasado y futuro

La Casa de la Llum, situada en la calle San Isidro, se transformará en un nuevo espacio cultural y social tras el traslado del antiguo centro de transformación de Iberdrola. El edificio, de gran valor histórico, acogerá exposiciones y actividades ciudadanas en un entorno rehabilitado que conservará su identidad original.

Inspeccionan la Casa de la Llum, que se convertirá en un nuevo espacio cultural y social para Onda. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el Palacio de las Sombras será un espacio arqueológico único ubicado bajo la plaza de la Sinagoga, en el subsuelo donde se conservan los restos de un antiguo palacio. El proyecto propone un recorrido multisensorial de luces, sombras y sonidos para sumergir al visitante en la vida cotidiana de este enclave medieval, considerado una de las joyas arqueológicas más ocultas de Onda. El nuevo equipamiento se situará bajo el edificio de la actual Escuela de Adultos.