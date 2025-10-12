Onda rinde homenaje al ceramista Manolo Safont con una exposición

En el Día de la Hispanidad, la Casa de Dalt ha abierto sus puertas para acoger la exposición La Tauromaquia de Manolo Safont (1951-1962), una muestra organizada por la Fundación Gorriz-Beltrán con la colaboración del Ayuntamiento de Onda, que reúne una amplia colección de azulejos pintados por el artista durante sus primeros años de trayectoria.

La inauguración ha tenido lugar esta mañana con la presencia de la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, representantes de la fundación, miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos.

Ballester ha señalado que “esta exposición nos permite redescubrir la figura de Manolo Safont desde sus orígenes, cuando la inspiración taurina y popular marcó su obra cerámica”.

Un recorrido por los inicios de Safont

La muestra reúne piezas creadas entre 1951 y 1962, un período en el que Safont compaginó la creación artística con la producción cerámica destinada al turismo, plasmando escenas taurinas, flamencas y costumbristas. Muchas de las obras conservan la firma original del autor o los distintivos de su taller, y se acompañan de antiguas postales taurinas que sirvieron de inspiración.

Un momento de la inauguración de la muestra ‘La Tauromaquia de Manolo Safont’ en la Casa de Dalt, con numeroso público asistente. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, la exposición incluye una selección de azulejos valencianos del siglo XIX dedicados también a la tauromaquia, lo que permite establecer un diálogo entre la tradición cerámica y la mirada moderna del artista ondense.

Horarios de visita

La Tauromaquia de Manolo Safont (1951-1962) permanecerá abierta al público los días 12 (de 10.30 a 13.00 horas); 17 y 20 (de 18.00 a 20.00), y 26 de octubre (de 11.00 a 13.00) en la Casa de Dalt (calle Santa Isabel, 23).