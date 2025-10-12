Orgullo y emoción en Burriana por el Día de la Hispanidad

Burriana ha celebrado este 12 de octubre el Día de la Hispanidad con un acto solemne en la plaza Mayor, organizado por la concejalía de Cultura. Durante la jornada se izó la bandera de España en el campanario y se interpretó el Himno Nacional, en presencia de autoridades locales, representantes de los cuerpos de seguridad, las reinas falleras y numerosos vecinos.

En su discurso, el alcalde, Jorge Monferrer Daudí, destacó que esta fecha “va más allá de nuestras fronteras y nos recuerda el encuentro entre dos continentes y las profundas transformaciones que provocó aquel viaje de Cristóbal Colón”. Subrayó además que “la Hispanidad no es una imposición ni un recuerdo lejano, sino una historia compartida que sigue escribiéndose cada día, unida por valores como la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos”.

El alcalde y las reinas falleras en el cuartel de la Guardia Civil. / MEDITERRÁNEO

El primer edil también dedicó unas palabras de reconocimiento a la Guardia Civil con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, agradeciendo “la labor de todos los hombres y mujeres que velan por nuestros derechos y libertades, siempre al servicio de la sociedad y anteponiendo su vida por la seguridad de los demás”.

Castillo y misa

Tras el acto institucional, la jornada continuó con un castillo de fuegos artificiales acompañado por la banda municipal y posteriormente los actos en el cuartel de la Guardia Civil en honor a su patrona. La programación concluyó con la misa solemne en la iglesia de la Merced, a la que asistieron autoridades municipales y representantes de las fuerzas de seguridad.