El PP exige al Gobierno un nuevo cuartel y mejoras en los accesos a Benicàssim

La presidenta del PP de Benicàssim, Susana Marqués, ha exigido al Gobierno de España el cumplimiento de las obligaciones que mantiene con la localidad, que permitirían dotar al municipio de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, un enlace con la autopista AP-7 y la mejora del acceso norte a la N-340.

Según ha señalado Marqués, estas infraestructuras “son obligatorias y su cumplimiento depende de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, una obligación directa del presidente del Gobierno “que desde 2023 incumple de forma reiterada”. En palabras de la dirigente popular, “con Pedro Sánchez desaparecido, Benicàssim pierde”.

Infraestructuras pendientes y servicios precarios

La presidenta local ha recordado que estas inversiones “deben aprobarse en los presupuestos y ejecutarse por parte del Estado”. Sin ellas, “los agentes de la Guardia Civil ocupan unas instalaciones precarias que urgen una mejora para ofrecer el mejor servicio a nuestra población”.

Ana Vázquez y Susana Marqués visitando el cuartel de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Además, Marqués ha advertido que sin un enlace con la AP-7 “las comunicaciones quedan limitadas”, y que la falta de mejora en el acceso norte a la N-340 “genera riesgos entre el tráfico rodado que se deberían resolver”.

“Pedimos lo justo y necesario”

“No pedimos nada que no merezcamos, pedimos lo justo”, ha defendido Marqués, quien ha recordado que el pasado 24 de enero de 2024, el Gobierno ya informó en el Congreso que no contemplaba la construcción de un nuevo cuartel y que “en materia de comunicaciones ni está ni se le espera”.

“Pierde nuestro municipio y pierden nuestros vecinos”, ha añadido. “Nos rebelamos en defensa de los derechos ciudadanos y de las inversiones justas del Estado con Benicàssim. No dejaremos de exigir aquello que consideramos justo y necesario, porque somos servidores públicos y es a nuestros vecinos a los que nos debemos”, ha concluido Marqués.