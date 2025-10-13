De Alemania a Castellón: universitarios europeos descubren la cuna del azulejo

La Real Fábrica del Conde de Aranda ha acogido la visita de un grupo de estudiantes de la Cátedra de Urbanismo y Diseño de la Universidad Técnica de Dresde (TU Dresden, Alemania), dentro del proyecto académico ‘Tiles in Transition’ (Azulejos en Transición), que analiza el futuro del clúster cerámico de la provincia de Castellón.

Acompañados por la catedrática Melanie Humann y las profesoras Beatriz Alés Gregori y Louisa Scherer, los estudiantes han iniciado un recorrido por el triangulo industrial que conecta l’Alcora, Onda y Vila-realcon el objetivo de comprender la evolución del sector cerámico y explorar las claves que han convertido a esta zona en un clúster industrial que define su identidad: el proceso productivo cerámico, su peso histórico y económico en la provincia, etc. “La CV-20, arteria vertebradora de este territorio marcado por décadas de tradición azulejera”, es el eje del análisis.

Durante su estancia en l’Alcora, Eladi Grangel, director del Museo de Cerámica, y Anna Delcampo, arquitecta municipal, han explicado por qué el origen del clúster cerámico se encuentra en la capital de l’Alcalatén, concretamente en la Real Fábrica, y cómo este legado industrial ha influido en el desarrollo económico y urbano de la localidad.

Visita de los estudiantes a la Real Fábrica de l'Alcora. / MEDITERRÁNEO

Antiguos hornos

Los visitantes también han mostrado interés en conocer cómo eran los antiguos hornos y las instalaciones de producción, para poder comparar con las fábricas actuales que visitarán durante su estancia en la provincia.

Esta visita pone en valor la importancia de la Real Fábrica como espacio patrimonial y de conocimiento, un enclave que el Ayuntamiento de l’Alcora está rehabilitando con el propósito de convertirlo en un referente cultural, patrimonial y turístico.