Almenara aprobará este lunes en pleno el proyecto de urbanización del Barranc de Talavera

Almenara aprobará hoy en un pleno extraordinario el proyecto de urbanización del desarrollo industrial Barranc de Talavera, que abarca 800.000 metros cuadrados y contempla también la designación de la sociedad Hyc Urban Almenara SL, filial del Grupo Bertolín, como agente urbanizador.

Una vez aprobado y superado el plazo de exposición pública, la empresa iniciará las obras de urbanización entre finales de 2025 y principios de 2026. Todo el proceso, que se ha prolongado durante casi tres años de trámites y coordinación técnica, culmina tras la obtención de todos los informes favorables necesarios. La inversión prevista por parte de la promotora supera los 200 millones de euros.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, recuerda que este polígono industrial «se recuperó en 2022, cuando comenzamos a trabajar para aprovechar la llegada de Volkswagen a Sagunt e intentar subirnos al tren industrial que llegaba a la ciudad vecina».

En 2023, el consistorio integró en el proceso a la Agrupación de Interés Urbanístico, a los agricultores y a una inmobiliaria local, logrando -según la alcaldesa- «una colaboración decisiva entre el inversor y los propietarios de los terrenos». La zona cuenta con 130 propietarios, cuyos terrenos pasarán de uso agrícola a industrial, lo que permitirá impulsar el desarrollo económico del municipio.

Además, el proyecto del Barranc de Talavera se enmarca dentro de la estrategia de expansión logística del eje Sagunt-Nules-Almenara, una de las áreas con mayor proyección industrial del litoral sur de Castellón. Su ubicación estratégica, junto a la autovía A-7 y la futura conexión con la AP-7, facilitará el transporte de mercancías y la atracción de nuevas empresas vinculadas al sector logístico y de distribución.

Pérez avanzó, además, que junto a la urbanización del polígono se construirá el centro logístico de la empresa Jysk, que implantará en Almenara su centro de distribución para España y Portugal. La firma invertirá 300 millones de euros y su llegada supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo, consolidando el parque industrial desde su inicio.

Proyecto sólido

«Lo que no queríamos era un PAI fantasma -señaló Pérez-, y se ha logrado que desde el primer momento haya empresas implantadas. Este es un proyecto sólido, con inversión real y un impacto positivo para toda la comarca». La munícipe subraya que el objetivo es «crear empleo de calidad en Almenara y evitar que los vecinos tengan que marcharse en busca de oportunidades laborales».