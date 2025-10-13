Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: "Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües"

José, del Bar Datxi, confía en que el episodio de lluvias remita para que su establecimiento no se vea más afectado

Vídeo: Un bar, afectado por las lluvias en Betxí

Mediterráneo

Rafael Fabián

El Bar Datxi es otro de los puntos afectados por las lluvias registradas este lunes en Betxí, donde han caído 87,2 litros por metro cuadrado según los registros de Avamet. Su propietario, José, desvela lo que ha pasado en su establecimiento: “Estábamos a punto de recoger cuando ha empezado a llover fuerte. Desde que hicieron la reforma en la Avenida Primero de Mayo cuando cae agua así nos sale por los desagües, así que es lo que nos ha pasado”.

También ha entrado agua en este colegio de Betxí como podemos ver en el vídeo que se muestra a continuación:

Volviendo al Bar Datxi, Jose confirma que pasarán el resto del día mirando al cielo, así como los días sucesivos: “Hemos limpiado el agua que hemos podido, pero esperemos que esto pare y con tiempo puedan arreglar lo que fastidiaron en la última reforma de la avenida porque esto está mucho peor que antes”.

Por suerte, en esta ocasión afirma el propietario del bar que “el agua no ha dañado electrodomésticos o muebles”, y espera este martes a hablar con el resto de vecinos para ver si también se han visto afectados.

