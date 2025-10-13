Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: "Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües"

El Bar Datxi es otro de los puntos afectados por las lluvias registradas este lunes en Betxí, donde han caído 87,2 litros por metro cuadrado según los registros de Avamet. Su propietario, José, desvela lo que ha pasado en su establecimiento: “Estábamos a punto de recoger cuando ha empezado a llover fuerte. Desde que hicieron la reforma en la Avenida Primero de Mayo cuando cae agua así nos sale por los desagües, así que es lo que nos ha pasado”.

También ha entrado agua en este colegio de Betxí como podemos ver en el vídeo que se muestra a continuación:

Volviendo al Bar Datxi, Jose confirma que pasarán el resto del día mirando al cielo, así como los días sucesivos: “Hemos limpiado el agua que hemos podido, pero esperemos que esto pare y con tiempo puedan arreglar lo que fastidiaron en la última reforma de la avenida porque esto está mucho peor que antes”.

Por suerte, en esta ocasión afirma el propietario del bar que “el agua no ha dañado electrodomésticos o muebles”, y espera este martes a hablar con el resto de vecinos para ver si también se han visto afectados.

Adif prolonga hasta el martes el corte de circulación ferroviaria entre Tarragona y Castellón Adif ha anunciado que mantendrá interrumpida la circulación ferroviaria en varios tramos del Corredor Mediterráneo hasta las 12.00 horas del martes, debido a los daños provocados por la DANA Alice. La medida se adopta por motivos de seguridad y para permitir que los equipos puedan completar las reparaciones y verificaciones necesarias cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El gestor ha reforzado sus equipos técnicos y humanos, movilizando a un centenar de operarios especializados en vía, catenaria y señalización que trabajan de forma continuada para restablecer el servicio cuanto antes.

La lluvia provoca estragos en Castellón El temporal de lluvia está dejando imágenes de importantes anegamientos en distintos puntos de la provincia. En Betxí, un bar se ha visto gravemente afectado por la entrada de agua, obligando a los propietarios a achicar el interior del local. Mediterráneo En Onda, las precipitaciones han inundado zonas del polígono industrial, donde el agua ha llegado a cubrir gran parte de la calzada, como muestran los vídeos grabados por los vecinos.

Actualización de los datos de precipitación en Castellón Datos de precipitación en Castellón a las 19:26 horas / AVAMET

Desesperación por las lluvias en Betxí "Se nos ha inundado la casa en 20 minutos y no sabemos qué hacer". Josevi lamenta los daños provocado por la tromba de agua sufrida en uno de los municipios de Castellón más afectados este lunes por la dana Alice. Lee la noticia completa aquí. Mediterráneo