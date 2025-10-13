Benicàssim dejará de ingresar medio millón de euros al bajar el IBI al 0,58%

El Ayuntamiento de Benicàssim dejará de ingresar 508.000 euros con la nueva rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) aprobada este lunes en un pleno extraordinario. La medida, impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular, reducirá el tipo de gravamen del 0,60 al 0,58% a partir del ejercicio 2026, y fue respaldada por una amplia mayoría con los votos favorables del PSPV, Compromís y Vox, y la abstención del concejal no adscrito.

La reducción beneficiará a la totalidad de los 30.635 inmuebles del municipio, de los que 20.635 son viviendas, y se suma a la bajada aplicada el año pasado, lo que representa un ahorro acumulado superior al millón de euros.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que la iniciativa «da continuidad al compromiso de rebajar el IBI durante esta legislatura». «Por segundo año consecutivo lo conseguimos gracias a una gestión responsable, con cuentas saneadas y un estricto control del gasto, lo que nos ha permitido ajustar los presupuestos y compensar, en parte, el impacto de la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de España», afirmó.

El concejal de Hacienda, Arturo Martí, subrayó que «el nuevo tipo impositivo del 0,58% sitúa a Benicàssim entre los municipios con los valores más bajos de la provincia» y recalcó que «esta bajada supondrá una merma de 508.000 euros en la recaudación municipal, pero es viable gracias a una gestión económica equilibrada».

El Ayuntamiento mantiene vigentes bonificaciones en el IBI, entre ellas un 5% por domiciliación bancaria y fraccionamiento del pago en cuatro plazos, otra del 50% sobre la cuota íntegra para inmuebles con aprovechamiento de energía solar térmica o eléctrica, y reducciones de hasta el 90% para familias numerosas.

Durante el debate, la oposición coincidió en apoyar la rebaja, aunque con matices. La portavoz del PSPV, Paloma Pascual, calificó la reducción de «maquillaje» y advirtió que «la bajada de dos centésimas apenas ahorra 11 euros por vivienda, mientras que entre la subida de impuestos del 2023 y la nueva tasa de basuras, las familias pagan 159 euros más que hace dos años». Desde Compromís, Paula Mateos reprochó al gobierno local «haber creado el problema al subir el impuesto al inicio de la legislatura y ahora presentarse como salvadores con una bajada que no compensa la carga acumulada».

Y el edil no adscrito, Rubén Rodríguez, justificó su abstención al decir que «esta bajada no supone una rebaja real para los vecinos», recordando que «el PP subió el IBI del 0,54 al 0,62% en 2023».

El pleno también informó de la renuncia del concejal de Vox Enrique Mulet Quintana, que presentó su dimisión el 24 de septiembre una vez conocida una sentencia por violencia machista. La corporación solicitará a la junta electoral la credencial de la siguiente candidata de la lista, Marta Caballero, hija del número uno del partido, José Luis Caballero.