Desesperación por las lluvias en Betxí: "Se nos ha inundado la casa en 20 minutos y no sabemos qué hacer"
Josevi lamenta los daños provocado por la tromba de agua sufrida en uno de los municipios de Castellón más afectados este lunes por la dana Alice
Betxí es, después de Artana, el municipio más afectado por la dana Alice este lunes en la provincia de Castellón. Más que por la cantidad total de lluvia -se han rozado los 100 litros por metro cuadrado-, lo que más ha afectado en ciertos puntos de la localidad ha sido la velocidad en la que ha caído el agua. “En 20 minutos se nos ha inundado la casa”, reconoce Josevi, que ha enviado Mediterráneo el vídeo que acompaña este artículo, con su vivienda completamente anegada.
“Hemos llamado a la Policía Local, que nos ha confirmado que no somos la única casa afectada. Hemos intentado que venga una cuba a ayudarnos a sacar el agua, pero nos han dicho desde el Ayuntamiento que la brigada de obras no trabaja por las tardes pese a la que ha caído”, lamenta el vecino afectado, que confirma que “si la situación mejora un poco esta noche dormiremos en esta vivienda ocho personas pese al agua”.
Josevi confirma que no es la primera ocasión en la que su vivienda queda totalmente inundada: “Está en la calle La Fuente, que está en una zona más baja del pueblo, y cuando llueve mucho nos ha pasado, pero no tanto como hoy”. Por suerte afirma que a estas horas “parece que la lluvia ha parado un poco”, pero habrá que esperar a que pase la tormenta para evaluar los daños: “Los destrozos son grandes. Desde los muebles a electrodomésticos, veremos lo que nos cuesta”.
