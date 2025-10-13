Nules reprograma para noviembre los actos taurinos suspendidos por la DANA

El Ayuntamiento de Nules ha decidido no dejar perder los actos taurinos que se suspendieron entre el viernes y el sábado pasados en las fiestas patronales de la Soledat, como consecuencia de las alertas meteorológicas. La afición podrá disfrutarlos los días 14 y 15 de noviembre, en un fin de semana especial donde la plaza Mayor, de manera excepcional, volverá a ser un coso taurino antes de que acabe el año 2025.

Lo ha anunciado este lunes la concejal de Fiestas, Blanca Silvestre, que tras defender la decisión municipal de suspender buena parte de los actos festivos (no solo los taurinos) «en miras siempre de hacer prevalecer la seguridad ciudadana», ha indicado que el día 14 de noviembre se recuperará la Nit Taurina «con una exhibición de saltos con rodaors locales y las vacas enfundadas» y el día 15, los dos cerriles programados para el sábado pasado, un Torrestrella y un Vegahermosa embolado.

Silvestre asegura que el coste del montaje y desmontaje de los cadafales, que a lo largo de este lunes se han retirado de la plaza, lo asumirá en su totalidad el Ayuntamiento. Si bien la práctica totalidad de estas estructuras están guardadas en un almacén alquilado por el consistorio, cada peña debe preocuparse de su traslado a la plaza, lo que suele suponer el alquiler de camiones o grúas.

Desde que se decidió que era mejor suspender los actos que estar a expensas de la evolución del tiempo, según explica Blanca Silvestre, «hemos estado trabajando para garantizar que nuestra población cuenta con la celebración de los diferentes actos taurinos».

Así, de forma inédita, Nules no cerrará su temporada taurina en octubre sino en noviembre y las fiestas patronales, aunque con un lapso de poco más de treinta días, se prolongarán un mes.