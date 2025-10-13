Onda lidera una red europea que da nueva vida sostenible al patrimonio industrial

El Ayuntamiento de Onda ha sido seleccionado por el programa europeo URBACT IV, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para participar en dos nuevas redes de cooperación internacional centradas en la innovación urbana, la sostenibilidad y la inclusión social. Onda es el único municipio de la provincia de Castellón y uno de los pocos de toda España elegido para formar parte de esta nueva convocatoria europea, lo que consolida su liderazgo como referente en gestión urbana y colaboración internacional.

El concejal de Innovación y Transparencia de Onda, Vicent Bou, ha destacado: “Europa vuelve a fijarse en Onda como modelo de innovación urbana y colaboración entre ciudades”. “Liderar una red URBACT es una oportunidad para seguir compartiendo nuestras buenas prácticas y aprender de otras experiencias que, como la nuestra, ponen a las personas en el centro del desarrollo urbano”, ha añadido.

CivicHeritage

Por primera vez, Onda asumirá el liderazgo de una red URBACT, con el proyecto CivicHeritage, que tomará como referencia la rehabilitación de la antigua fábrica de cerámica La Campaneta. El objetivo es transformarla en un espacio cultural y comunitario que fortalezca la cohesión social y revitalice el entorno urbano.

Gracias a esta iniciativa, el municipio recibirá 153.600 euros para coordinar las acciones del proyecto, gestionar la comunicación a nivel europeo y realizar el seguimiento técnico y financiero ante la Autoridad de Gestión de URBACT.

Además de Onda, participan en CivicHeritage las ciudades de Alba Iulia (Rumanía), Alcanena (Portugal), Colle di Val d’Elsa (Italia), Otrokovice (República Checa), Tetovo (Macedonia del Norte), Tønder (Dinamarca) y Toplice (Croacia).

Olympics4all

Onda también ha sido seleccionada como socia del proyecto Olympics4all, liderado por el municipio portugués de Vila Nova de Cerveira y reconocido como una de las mejores buenas prácticas europeas por URBACT.

Este proyecto promueve el envejecimiento activo y la inclusión social a través del deporte adaptado para mayores, en consonancia con los valores de la Unión Europea y con la Estrategia Mundial para un Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ayuntamiento de Onda recibirá 78.503,75 euros para implementar acciones locales que fomenten la actividad física y la participación comunitaria entre las personas mayores.

La red está formada por las ciudades de Vila Nova de Cerveira (Portugal), Alytus (Lituania), Brindisi (Italia), Pardubice (República Checa), Dafni-Ymittos (Grecia), Vejle (Dinamarca), Zdolbuniv (Ucrania) y Onda (España).