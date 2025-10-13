La lluvia respeta el día grande de las fiestas patronales en la Vall d'Uixó

Como tantos otros municipios de la provincia de Castellón, la lluvia o la amenaza de su presencia ha sido una constante en la Vall d’Uixó durante toda la jornada de este lunes, pero al mantener su política de aguardar hasta el último momento para decidir si suspender o no, como ya sucedió a lo largo del fin de semana, han logrado celebrar los actos principales del día de sus patronos, la Sagrada Familia.

La incertidumbre ha sido menor por la mañana, cuando estaba programada la romería que ha partido desde la iglesia del Santo Ángel Custodio hasta la ermita, en el paraje de Sant Josep, con la normalidad de cualquier día de fiesta mayor en la localidad. Bajo los paraguas, sin embargo, ya ha tenido que dispararse la mascletà, que se ha adelantado al horario previsto ante las altas probabilidades de que el tiempo se complicara a medida que avanzaba la mañana, como así ha sido.

Tras la misa vespertina, sin perder de vista los radares que permiten seguir la evolución de las tormentas, la comisión ha sacado a la calle la imagen de sus patronos, acompañados por decenas de devotos, que han apoyado así la determinación de los organizadores.

La alcaldesa, Tania Baños, ha incidido precisamente en esa respuesta de los vecinos y las vecinas del municipio «a pesar de la meteorología» a todos los actos que se están celebrando. Ha remarcado que «incluso con la posibilidad de que pudiera llover en cualquier momento durante los actos, la gente está acudiendo, y no ha sido menos en el día grande de las fiestas».

Las precipitaciones, obviamente, han obligado a suspender o modificar algunos actos. Sucedió con el pregón del viernes, que se hizo a cubierto; con la programación musical del Octubre Food Fest del domingo, que no pudo ser; con el toro embolado del sábado, que no salió a un recinto donde las zonas con arena estaban totalmente enfangadas, lo que también motivó el cambio de itinerario en la procesión del día de la Trasladación o, como se ha mencionado, el adelanto en veinte minutos de la mascletà de este lunes, porque ha empezado a llover levemente.

Las previsiones para los próximos días, mejoran. Aunque este martes existen probabilidades de lluvia, la Aemet mantiene la alerta amarilla para esta zona, al menos por la mañana, la comisión de fiestas confía en que, como está pasando hasta ahora, las alteraciones sean las mínimas, porque tienen muchas citas de interés por delante.

Este martes se completará el triduo religioso con la misa y la procesión del Santísimo Cristo, y el miércoles volverán los toros, con la exhibición de dos más de Victoriano del Río, por la tarde y embolado.