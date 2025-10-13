Una vivienda se derrumba por la tromba de agua en Betxí: "Ha sido un milagro"
La propietaria del maset, Isabel, da gracias de que sus padres no estuvieran en ese momento en la casa
Entre los daños provocados por las lluvias en la provincia de Castellón, y concretamente en Betxí, hay que señalar la vivienda de Isabel, que se encontraba en mal estado antes de la llegada de la dana Alice, “pero la tromba de agua le ha dado la puntilla; se ha caído todo”.
Como se puede apreciar en las imágenes que acompañan este artículo el maset ha quedado completamente destrozado, por lo que las reforma para volver a levantarlo tendrá que ser total: “Ya teníamos el acta del notario de que se estaba cayendo porque tenía aluminosis, pero no nos dejaban hacer la reforma. Ahora no queda más remedio que empezar desde cero”.
El maset en cuestión se encuentra en la montaña de Montserrat, “a unos cinco minutos andando del pueblo”, y pese a que no era la vivienda habitual de la familia “allí estaba siempre nuestro perro, que falleció hace dos semanas, y subían mucho mis padres porque les gustaba mucho el campo. Ha sido un milagro que no haya pasado nada más porque podríamos estar lamentando una desgracia”.
