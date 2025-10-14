"Alexa, háblame”: un pequeño pueblo de Castellón usa la tecnología para acompañar a sus mayores

Un pequeño municipio de la comarca del Alt Maestrat de Castellón se ha sumado al programa Voces en Red de Cruz Roja, una iniciativa pionera que busca combatir la soledad no deseada a través de la tecnología. El proyecto impulsa el acompañamiento digital mediante dispositivos de voz inteligentes, que se convierten en una herramienta para mejorar la calidad de vida y fomentar la interacción social entre las personas mayores de 65 años.

En concreto, el programa se desarrolla en Tírig, donde se ofrece la instalación gratuita de dispositivos Alexa con pantalla a todos los vecinos y vecinas interesados en participar. A través de estos altavoces inteligentes, los usuarios pueden acceder fácilmente a servicios digitales, reforzar su autonomía y hacer frente a situaciones de soledad.

Voces en Red es un programa impulsado por Cruz Roja Española con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, que en 2023 adquirió 26.000 dispositivos Alexa para distribuirlos entre personas mayores de todo el país. En el caso de Tírig, se contempla la posibilidad de instalar hasta 90 altavoces inteligentes.

El alcalde, Juanjo Carreres, destaca que esta iniciativa representa “una apuesta por la innovación social y la tecnología al servicio de las personas”, y que supone “una nueva manera de estar cerca de la gente mayor, ayudándolos a sentirse más conectados y menos solos”.

Las personas interesadas pueden solicitar la instalación del dispositivo en el Ayuntamiento de Tírig, donde se les ofrecerá toda la información necesaria sobre el funcionamiento del programa y la asistencia para ponerlo en marcha.