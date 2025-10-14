Almassora arranca la transformación del Torrelló como motor de turismo cultural: Así será el centro de interpretación

Almassora da el paso definitivo para transformar el yacimiento arqueológico del Torrelló del Boverot en un referente del turismo cultural con la licitación de su centro de interpretación por más de 100.000 euros. El Ayuntamiento ha sacado a concurso público el proyecto de construcción por un importe de 101.522,39 euros, una actuación que marca el inicio de la fase ejecutiva de una iniciativa clave para la puesta en valor de este enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1996.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre, y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses desde su adjudicación. Este proyecto, financiado íntegramente por la Diputación Provincial de Castellón con una inversión total de 125.000 euros, se enmarca en el convenio firmado el pasado abril entre la presidenta provincial, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

El futuro edificio contará con un aula multiusos, una ágora o plaza cubierta y aseos adaptados, y se construirá con materiales naturales como piedra y bloques de tierra comprimida para garantizar la integración paisajística y la sostenibilidad ambiental. Concebido como un espacio de divulgación y educación, el centro pretende convertirse en un motor para el turismo cultural y sostenible del municipio, ya que permitirá ofrecer recursos didácticos y completar la visita a esta joya patrimonial, reforzando su papel como espacio formativo para los escolares que cada año recorren el yacimiento.

Recreación del futuro centro de interpretación del Torrelló de Almassora. / Ayuntamiento de Almassora

El Torrelló del Boverot, junto a la autovía CV-10, ocupa unos 2.200 metros cuadrados y es uno de los yacimientos más importantes del arco mediterráneo. Las excavaciones iniciadas en 1989 han documentado ocupaciones desde la Edad del Bronce medio hasta la época de la conquista de Jaume I en el siglo XIII, pasando por las colonizaciones fenicias y la cultura ibérica.

Los hallazgos descubiertos se conservan en el museo municipal, pero con la creación del nuevo centro de interpretación el visitante podrá conocer, comprender y disfrutar in situ del pasado que dio origen a la actual población.