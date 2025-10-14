Burriana denuncia el bloqueo de "inversiones vitales" para el municipio

El Ayuntamiento de Burriana lamenta profundamente que la inacción del Gobierno de España en la presentación y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) esté paralizando de manera directa inversiones de carácter prioritario y urgente para el municipio. Esta situación afecta negativamente a proyectos esenciales de regeneración costera y a la mejora de infraestructuras clave para la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía. Desde el consistorio, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado “la preocupación por el estancamiento de iniciativas que llevan años planificadas y son fundamentales para la protección y el desarrollo de nuestra costa”.

Entre las inversiones bloqueadas y consideradas vitales para Burriana se encuentran la Regeneración y Protección de la costa al sur del puerto de Burriana, un proyecto que incluye la construcción de escolleras que generarían una nueva gran playa en la Serratella y que lleva encima de la mesa de Costas desde 2019. El Ministerio llegó a licitarlo y presupuestar las obras en 5,7 millones de euros, pero el retraso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la ausencia de unos presupuestos actualizados mantiene en suspenso su ejecución, comprometiendo la estabilidad de la costa. De igual modo, el proyecto de Estabilización del entorno de la desembocadura del río Anna, un proyecto adjudicado en septiembre de 2022, y cuyo cometido es la protección de nuestro litoral con la construcción o modificación de tres escolleras en la costa de Burriana y con una inversión prevista de 4 millones de euros también se ve afectado por la falta de consignación presupuestaria.

Finalmente, la falta de PGE también aplaza las obras y actuaciones de remodelación previstas por Renfe/Adif en la plaza delante de la estación de tren de Burriana, esencial para mejorar la conectividad y la imagen de la ciudad.

El Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha querido incidir en “la gravedad de la situación”, destacando el perjuicio que esta “inestabilidad política a nivel estatal” supone para el desarrollo de la capital de la Plana Baxa.

"La incapacidad del Gobierno de España por presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado está negando a Burriana inversiones necesarias y prioritarias para el municipio," ha denunciado Monferrer.

“Estamos hablando de proyectos que afectan directamente a la protección de nuestra costa, como la generación de una playa en la Serratella, una demanda histórica, o la estabilización de la desembocadura del río Anna que afecta la zona del Grao y Les Terrasses. De igual modo, la mejora de infraestructuras básicas, como las obras de remodelación en la estación de tren, quedan en el aire. Exigimos al Gobierno central que priorice la estabilidad presupuestaria y atienda las necesidades de los ciudadanos de Burriana, desbloqueando de inmediato estos proyectos esenciales para nuestro futuro”, ha finalizado el alcalde.