Los centros sociales de la Vall d'Uixó serán refugios climáticos todo el año

Los centros sociales municipales de la Vall d’Uixó serán refugios climáticos durante todo el año y no solo en verano, como ya venían ofreciéndose hasta ahora. El Ayuntamiento ha invertido algo más de 61.600 euros para acondicionarlos, de manera que se conviertan en «lugares confortables ante las altas y las bajas temperaturas».

El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, explicaba este martes en la visita a uno de estos edificios, que el propósito de esta intervención es «mejorar la vida de la gente, poniendo a su alcance edificios públicos acondicionados, para que cualquiera, en cualquier momento de su vida, pueda encontrarse con otras personas». En especial ponen la mirada en los mayores, en esa apuesta municipal por combatir la soledad no desea, que es uno de los ejes centrales del plan de mayores aprobado recientemente.

Marqués ha detallado las mejoras que se han realizado en cada uno de los centros sociales, como el del barrio Carbonaire, donde han ampliado la sala polivalente de la planta baja, la han pintado y han arreglado unos desperfectos del techo, además de cambiar la puerta de acceso.

En el resto de centros se ha invertido, principalmente, en la sustitución o instalación de la climatización. Este último es el caso de los centros de La Unión y Sant Vicent, que no disponían de ella. En el de Maestro Rodrigo, sede de la AJP La Vallense, además de renovar los aparatos de aire acondicionado, han cambiado el techo desmontable.