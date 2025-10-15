Benicàssim impulsa el plan director para recuperar el castillo de la Centinela

El Ayuntamiento de Benicàssim da un paso más en su compromiso con la restauración del patrimonio histórico con la licitación del plan director de recuperación del castillo de la Centinela, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El documento marcará la hoja de ruta para la conservación, rehabilitación y puesta en valor del monumento, con el fin de garantizar su protección para las generaciones futuras. Paralelamente, el consistorio lleva a cabo trabajos de desbroce en todo el perímetro del recinto, como fase previa a las tareas de investigación y planificación de las futuras intervenciones.

El proyecto abordará un análisis histórico y documental del enclave, junto con la descripción del estado actual y la propuesta de acciones para su protección y gestión. Todo ello permitirá definir una metodología común para las actuaciones y asegurar un uso sostenible del monumento, que se encuentra en una parcela con excelentes vistas.

Protección del patrimonio

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, destaca que «se trata de una apuesta del equipo de gobierno por garantizar la protección del patrimonio y realzar este testigo de la historia de todos los benicenses, además de convertirlo en un nuevo atractivo turístico para el municipio».

Imagen del plano con la ubicación de los restos del castillo de Centinela de Benicàssim. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, subraya que este plan director «planteará una gestión viable de su recuperación mediante varias fases de actuación, promoviendo también la difusión y divulgación del bien patrimonial e implicando a la sociedad para garantizar su uso y disfrute».

El castillo de la Centinela, situado en lo alto del casco urbano, próximo al ayuntamiento y la N -340, está protegido como BIC por declaración genérica según la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre la protección de los castillos españoles, con la categoría de Monumento dentro del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Equipo profesional

El equipo encargado de la redacción de este plan director está formado por una decena de arquitectos, técnicos, historiadores y arqueólogos con amplia experiencia en la recuperación de bienes patrimoniales, con cerca de una treintena de proyectos realizados en bienes de interés cultural, entre ellos los del Palau-Castell de Betxí; la Torre de l’Oró, en Llucena; o el Palau Comtal de Oliva, entre otros.

En estos últimos años, el Ayuntamiento ya expresó su intención de habilitar el entorno como parque público y mirador, aprovechando su alto valor paisajístico y patrimonial. No obstante, será este nuevo documento el que defina finalmente las intervenciones y usos concretos del espacio para garantizar su conservación a largo plazo. Benicàssim refuerza así su compromiso con la recuperación de un enclave histórico que forma parte de la identidad local.