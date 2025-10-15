Betxí acoge las V Jornadas Citrícolas de la Plana: la situación del sector, a examen

La Unió Llauradora i Ramadera organiza el jueves y el viernes en el Auditorio de Betxí las V Jornadas Citrícolas de La Plana. Se trata de un encuentro que está ya consolidado como referencia en el sector citrícola valenciano. Durante dos intensas jornadas, profesionales, investigadores, empresas y agricultores compartirán conocimientos y novedades que marcarán el futuro inmediato de la citricultura, combinando la innovación científica con la realidad del campo valenciano.

El jueves estará centrado en los aspectos técnicos y de manejo agronómico. Abordarán cuestiones clave como la intensificación sostenible de las plantaciones, la mejora en los patrones y portainjertos, los últimos avances en el control de plagas como el Scirtothrips aurantii o el Diaphorina citri -vector del HLB-, así como el papel de los bioestimulantes y aminoácidos en la mejora de la resistencia al estrés y la rentabilidad de los cultivos. Además, presentarán estrategias innovadoras de control biológico, fisiología del cuajado y calibre de los frutos. Por otro lado, debatirán sobre nuevas herramientas fitosanitarias más seguras y sostenibles. Será una jornada pensada para acercar la investigación y la tecnología a las necesidades reales del campo.

El viernes tomará el relevo con una completa sesión dedicada a la innovación varietal, en la que se presentarán nuevas mandarinas, naranjas y pomelos desarrollados por centros de investigación y empresas líderes. Los asistentes podrán conocer de primera mano variedades como Clemenriu, Clemenluz, Red Lina, Sando, CQN42, Sigal, Havva o las mandarinas del IVIA (Vera y Alborea), entre otras, así como las últimas incorporaciones internacionales como Earlyna®, Clemenlola o Valley Gold. Este bloque permitirá descubrir las tendencias más prometedoras en sabor, color, productividad y adaptación climática, claves para seguir avanzando hacia una citricultura más competitiva.

Con estas V Jornadas Citrícolas de La Plana, La Unió Llauradora i Ramadera reafirma su compromiso con la formación, la innovación y la sostenibilidad del sector citrícola valenciano, ofreciendo un punto de encuentro abierto a todos los agentes de la cadena: desde los productores hasta los investigadores y las empresas comercializadoras. «Para aprender, compartir y mirar juntos hacia el futuro de nuestros cítricos», recalcan.