De Castellón a Europa: vacas que ayudan a prevenir desiertos en el Mediterráneo

Una explotación ganadera de Castellón participa en el proyecto europeo Nemesis, una «ambiciosa iniciativa internacional» financiada por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea que busca revertir la degradación del suelo y luchar contra la desertificación en el área mediterránea. El proyecto, coordinado por el Centro de Excelencia Eratóstenes de Chipre y con la participación de 37 entidades de 13 países, cuenta con un presupuesto de casi 12 millones de euros y se desarrollará durante los próximos cuatro años. Su objetivo es crear una red de Laboratorios Vivos (Living Labs) donde se ensayen, en condiciones reales, prácticas innovadoras de gestión del suelo que puedan convertirse en modelos de sostenibilidad y resiliencia.

Dentro del Living Lab español, la ganadería castellonense, junto a otras cinco explotaciones valencianas —cuatro de la provincia de Valencia y una de Alicante—, actuará como experiencia piloto demostrativa, representando distintos tipos de gestión ganadera pero con un mismo propósito: regenerar el suelo, reducir residuos y fortalecer la relación entre la actividad ganadera, la agrícola y la sostenibilidad ambiental. En el caso de Castellón, se trata de la ganadería extensiva de vacuno de carne de Marc Boix, de Morella, que participa en un proyecto de sinergia forestal-ganadera mediante el pastoreo en zonas colindantes a áreas forestales.

No en vano, Boix, delegado de AVA-Asaja en la capital de Els Ports, ya colabora en el mantenimiento de cortafuegos mediante el pastoreo de su ganado. Es la primera vez que participa en un proyecto de este tipo a nivel europeo, pero tiene muy claro su objetivo: «Hoy en día a los ganaderos y el ganado parecemos los enemigos del medio ambiente y realmente está demostrado que es todo lo contrario, ayudamos a que el medio ambiente se mantenga».

El proyecto analizará las tierras en las que pastan las vacas para demostrar que no son un elemento contaminante, sino todo lo contrario: contribuyen a mantener el monte limpio y actúan como freno frente a los incendios forestales. Boix cuenta con 140 vacas o cabezas de ganado, un número elevado de las cuales tuvo que sacrificar en 2024, a su juicio, «el año más nefasto para la ganadería extensiva por la sequía», debido a los efectos del déficit hídrico.

Imagen de varias vacas de la ganadería de Marc Boix de Morella, que participarán en el proyecto europeo. / AVA-Asaja

Las otras ganaderías

También participan en el proyecto una explotación de ovino-caprino que integra el pastoreo en recintos de cereal y forrajes de secano y aprovecha el estiércol compostado para la agricultura; una explotación de vacuno de leche que experimenta con la aplicación agrícola del compost producido con su propio estiércol; una explotación de vacuno de cebo que trabaja en la optimización del compostaje y su aplicación agronómica en viñedos y frutos secos; y una explotación de porcino intensivo que emplea el estiércol compostado en plantaciones de maíz de regadío.

A todos estos espacios se suma la Finca Sinyent de AVA-Asaja, ubicada en Polinyà del Xúquer, que desempeñará un papel clave como centro demostrativo y de difusión, aplicando compost de estiércoles y soluciones sostenibles para mejorar la salud del suelo. Desde esta instalación se impulsará la transferencia de conocimiento, la formación y la conexión entre agricultores, ganaderos, técnicos e investigadores, reforzando la posición de AVA-Asaja como agente de innovación en el territorio valenciano.

Objetivo: Suelos saludables en 2030

El proyecto Nemesis abre una oportunidad para que las explotaciones valencianas contribuyan a los objetivos europeos de alcanzar suelos saludables para 2030.

El consorcio internacional celebrará su reunión de lanzamiento oficial del 26 al 28 de noviembre de 2025 en Limasol (Chipre), donde la organización agraria estará presente como representante del sector ganadero valenciano en el Living Lab español.

«El suelo es la base de nuestra agricultura y ganadería. Participar en un proyecto de esta magnitud nos permite demostrar que el campo valenciano puede ser el mejor recurso para mejorar la salud del suelo y luchar contra la desertificación», afirmó el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.