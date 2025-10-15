Empiezan las obras del parque acuático de la Vall con el objetivo de abrir en verano del 2026

La construcción del parque acuático de la Vall d’Uixó ya ha comenzado. La empresa adjudicataria de la ejecución de este proyecto millonario (la inversión asciende a 4 millones de euros), tomó posesión este lunes de las antiguas instalaciones de la piscina de verano para iniciar los trabajos previos propios de las primeras fases de cualquier intervención de esta envergadura.

Por delante, de siete meses para completar las obras, así constaba en la licitación y así se ha firmado en el contrato. El objetivo del equipo de gobierno siempre ha sido asegurarse de que el parque abrirá sus puertas en verano del 2026. De momento, todos los plazos están cumpliéndose de acuerdo con esa planificación.

Para llegar a este punto, el Ayuntamiento ha tenido que salvar una dilatada tramitación burocrática, que tuvo en el pleno de septiembre su último paso, la aprobación del acuerdo de cesión del suelo, de titularidad municipal, a la empresa Emsevall. Si bien esta depende del consistorio, legalmente son titulares distintos y es Emsevall quien gestiona tanto el proyecto como el futuro parque, de ahí que hiciera falta esa votación.

Ahora solo restas la construcción, lo que dependerá de la adjudicataria, Gimecons Construcciones y Contratas, que ya ha ha acotado los accesos a los terrenos afectados, como habrán podido comprobar estos días los visitantes del paraje de Sant Josep.

El parque incluye la creación de dos piscinas y una zona de juegos de agua, además de espacios para tomar el sol y una cafetería, incluídas las zonas de paso.