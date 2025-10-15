Una Fira d'Onda más segura y sin agresiones sexuales: si la pulsera cambia de color, actúa

El Ayuntamiento de Onda ha reforzado su compromiso con unas fiestas seguras, igualitarias y responsables con la incorporación de las pulseras centinela en los Puntos Violeta y Arcoíris de la Fira d’Onda.

La medida forma parte de la campaña ‘Fira Segura, Festa amb Mesura’, impulsada por las concejalías de Igualdad y Policía Local, junto a los departamentos de Servicios Sociales y Fiestas, y busca prevenir posibles casos de sumisión química en entornos festivos.

La concejala de Igualdad, Marta Villanueva, ha destacado que “seguimos dando pasos firmes para que la Fira sea un espacio de diversión segura y convivencia. Queremos que los ondenses, en especial los más jóvenes, disfruten de la Fira con respeto y responsabilidad”.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha subrayado que “la Policía Local está siempre ahí, al servicio de la ciudadanía, para que cada acto de la Fira se desarrolle con total normalidad y civismo”.

Pulseras centinela

Las nuevas pulseras permiten detectar en segundos la presencia de drogas en bebidas, gracias a un sistema de doble reactor químico que identifica hasta 22 tipos de drogas aminas y el GHB (droga líquida). En caso de resultado positivo, el dispositivo cambia de color (naranja o azul oscuro).

Su uso es muy sencillo y de un solo uso. Cada pulsera incorpora un código QR con información sobre cómo interpretar los resultados y los pasos a seguir ante cualquier sospecha. Además, estarán disponibles tanto en los Puntos Violeta como en los vehículos patrulla de la Policía Local, cuyos agentes también las portarán para actuar con rapidez en caso de posible sumisión química.

Para acercar esta medida a la ciudadanía, la Policía Local ha lanzado un vídeo explicativo en el que dos agentes muestran su funcionamiento y recuerdan que, ante cualquier urgencia, se debe contactar con el 092.

Fira Segura

Esta acción refuerza la campaña municipal ‘Fira Segura, Festa amb Mesura’, que incluye material informativo, mensajes de sensibilización y la presencia activa de los Puntos Violeta y Arcoíris, espacios de atención, acompañamiento y orientación ante agresiones sexuales, sexistas o LGTBIfóbicas.

Durante la Fira, declarada de Interés Turístico Autonómico, el consistorio intensifica la colaboración entre Policía Local y las distintas áreas responsables de la realización de la festividad, consolidando un modelo de ocio responsable que combina seguridad, igualdad y civismo, y que sitúa a Onda como ejemplo de convivencia durante una de las citas más esperadas del año.