Un fotógrafo de Castellón gana el premio nacional Quijote y triunfa en el arte de retratar bodas

El fotógrafo morellano, David Gil, especializado en fotografía de boda, ha ganado el Premio Nacional Quijote. En una gala celebrada en el Auditorio José Luis Perales de Cuenca, el castellonense ha vencido en la categoría de mejor fotografía de postboda. Los Quijote son uno de los certámenes de fotografía más prestigiosos del país y ya llevan dos décadas organizándose a través de Afocam (Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla la Mancha).

La fotografía ganadora está realizada desde el interior del convento de Mirambel, localidad del Maestrazgo turolense. La celosía del edificio está dibujada en la fotografía, a través de la que se observa la iglesia de la localidad y una pareja de novios caminando por la calle principal. La imagen recrea esa visión que podían tener las monjas de clausura en su día. El jurado destacó que el motivo del premio es “enseñarnos una postboda desde un ángulo diferente y especial”.

David Gil posa con el premio Quijote de fotografía. / Mediterráneo

David Gil había recibido 4 nominaciones al Premio Nacional Quijote de Fotografía, dos obras en la categoría de Boda y dos en la categoría de Postboda, un reconocimiento que pone en valor su estilo natural, emotivo y artístico, centrado en capturar la esencia y la autenticidad de cada historia. Al final, consiguió el premio en la segunda categoría.

El morellano destaca que “para mí, estar nominado entre tantos grandes compañeros ya era un honor, pero el hecho de conseguir el premio es algo que hace no mucho tiempo no podía ni imaginar”. En su discurso, David Gil explicaba que “estas fotografías están realizadas en zonas rurales, en pueblos de interior que son preciosos y en los que habitualmente trabajamos. Son pequeños pueblos, pero que tienen grandes historias que merecen ser contadas”.

Por último, señala que “este trabajo requiere poner mucho cariño a cada reportaje y muchas horas de dedicación y este tipo de reconocimientos son un premio al trabajo que hay detrás. Un sacrificio que sufre la familia, porque muchos días no puedes estar con ellos, por ello el premio es por y para mi familia”.

Los Premios Quijote son uno de los certámenes más prestigiosos de la fotografía profesional en España y reúnen cada año a los mejores fotógrafos del país en un encuentro que combina inspiración, formación y reconocimiento al talento creativo.

Momento dulce

El morellano David Gil vive un momento dulce. El pasado mes de marzo consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo, su mayor reconocimiento en su trayectoria. En octubre consiguió ganar el Premio Internacional Luces de Granada, en la categoría de “Gráfico”. Además, ha conseguido diverses nominaciones en diferentes concursos, como la de fotógrafo del año en el colectivo “Fotógrafos de Boda España” en las dos categorías del concurso, finalizando en el top-10 en una de ellas, y también estuvo nominado a mejor fotografía por parte de la FEPFI en 2024.