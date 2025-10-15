Indignación por un grave vertido de residuos en una pista forestal de Castellón

Un grupo de ciclistas ha descubierto este miércoles un vertido ilegal en la pista de acceso a la masía de la Carcellera, dentro del término municipal de Morella. En el punto se acumulaban restos de madera, moldes de silicona, plásticos y numerosas bolsas de basura abandonadas sin control.

Según pudieron comprobar los deportistas, entre los residuos había maderas tratadas, moldes de silicona de gran tamaño, restos de embalajes industriales, plásticos y desechos contenidos en bolsas de basura, lo que sugiere que el vertido procede de una actividad productiva.

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para identificar al responsable o responsables del vertido. En la entrada del camino se observaron rodadas de un vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que los residuos fueron arrojados desde un camión o furgoneta.

La localización del vertido ha sido posible gracias a un grupo de ciclistas que circulaban por la zona. La gran afluencia en esta época del año de deportistas, corredores y buscadores de setas hace pensar que los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo.

Tras difundirse un vídeo en redes sociales, varios vecinos informaron de que el viernes el paraje estaba limpio, mientras que otros aseguraron haber visto los desechos el domingo, aunque no lo comunicaron ni al propietario ni a las autoridades.

Imagen del vertido que encontraron los ciclistas. / Javier Ortí

Según ha podido saber Mediterráneo, de fuentes cercanas a la investigación, el propietario de la finca, junto con la brigada municipal y un camión del Ayuntamiento de Morella, colaboraron durante la jornada del miércoles en la retirada de los restos para evitar un mayor impacto ambiental.

Las autoridades recuerdan que los vertidos ilegales suponen una infracción grave y apelan a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier conducta que perjudique el entorno natural.