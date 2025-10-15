Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles taurino en las patronales de la Vall d'Uixó, con un embolado por la tarde

En la línea de la buena presentación, tras la gran tarde de la que disfrutó la afición el sábado, «ha sabido a poco»

Miércoles taurino en la Vall: Dos Victorianos del Río, uno embolado por la tarde / JOSÉ J. MONTÓN

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

Las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó, tras tres días consecutivos centrados en su programación religiosa, que son seña de identidad de estas celebraciones, ha retomado este miércoles la programación taurina con la exhibición de dos toros más de los que corrieron el encierro de Victoriano del Río el sábado. El primero, el que estaba previsto; el segundo, el embolado que tuvo que suspenderse por la lluvia el primer día de bous al carrer.

Quienes asistieron a la carrera del día 11 ya sabían que si algo estaba garantizado era la buena presentación. Las hechuras forman parte del ADN de la ganadería. La expectación la generaba saber si el espectáculo en la calle estaría a la altura de lo visto el fin de semana, pero lo cierto es que el listón estaba muy alto.

Diferentes aficionados y desde la comisión han coincidido en lo mismo. La bravura y buenas maneras que demostró Misigato el sábado son de las que se ven contadas veces en los bous al carrer. Y si bien sus hermanos exhibidos este miércoles han tenido sus momentos, con algunas arrancadas que han animado a los rodaors a seguir probando suerte, «después de lo vivido el otro día, ha sabido a poco», reconocen los organizadores.

La de este miércoles ha sido una jornada atípica, porque a las 19.30 horas se ha embolado un toro, como se ha mencionado, era lo que estaba previsto para el fin de semana y la lluvia lo hizo imposible. Precisamente el embolado, se dice que por su presencia «recordaba a Misigato», pero solo lo pareció.

