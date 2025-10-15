Vinaròs reformarà la plaça de Sant Antoni com a espai de cultura i oci
L’Ajuntament invertirà uns 200.000 euros per transformar el cèntric lloc i construirà un escenari polivalent per a cites culturals, socials i esportives
L’Ajuntament de Vinaròs s’ha proposat revitalitzar la plaça de Sant Antoni, coneguda popularment com la plaça de la Mera. Per aquest motiu, ja ha iniciat el procediment per a la contractació de les obres de reforma, incloses dins del pressupost municipal d’enguany. El govern local preveu una inversió d’uns 200.000 euros per a remodelar aquest espai cèntric i construir, a la seua part est, davant de l’edifici dels serveis socials, un escenari polivalent. Estarà destinat a acollir propostes culturals, socials i esportives.
L’escenari tindrà forma rectangular i una superfície aproximada de 200 metres quadrats. S’ubicarà prop de la zona on actualment es troben els jocs infantils. El projecte contempla també una accessibilitat integral i la creació d’una font transitable, pensada per refrescar-se durant el dia i per oferir jocs de llums durant la nit.
Amb aquests elements, junt amb la pèrgola i el nou escenari, es vol generar un espai obert a l’ús social i cultural, que fomente espectacles, activitats artístiques i esdeveniments esportius.
Altres millores
A més, el projecte del consistori contempla una rehabilitació de les jardineres i els bancs existents, millorant-ne els acabats. Les jardineres més pròximes a l’escenari es reduiran de mida per tal de guanyar espai per al públic, però es mantindran els arbres com a element essencial d’ombra. Els bancs, per la seua banda, s’adaptaran i es transformaran per integrar-se en el conjunt escènic.
El govern municipal ja ha utilitzat aquest espai per celebrar actes destacats des de finals del 2023, com ara l’elecció de les reines de les festes, concerts, representacions teatrals i altres esdeveniments, consolidant així la plaça de Sant Antoni com un punt neuràlgic de la vida social i cultural de la capital del Baix Maestrat.
