Activadas dos obras de Edificant en la Vall d'Uixó por 3 millones de euros

Con el mes de octubre, en la Vall d’Uixó se han activado dos de las reformas incluidas en el pla Edificant, que estaban en tramitación, aunque en fases distintas: el inicio de las obras en el CEIP Sant Vicent, con un presupuesto de ejecución que supera los 1,6 millones de euros, y la contratación en el CEIP Assumpció, de 1,4 millones.

El primer proyecto se ha acometido con un ligero retraso respecto de los planes iniciales, que apuntaban a que el alumnado ya empezaría el curso en la instalación provisional de barracones. Como señaló el equipo de gobierno el mes de septiembre, las aulas prefabricadas no estuvieron listas en el plazo convenido —una tarea que le corresponde coordinar a la Conselleria de Educación— por lo que la aspiración de completar el traslado en verano no fue posible.

Pese a ese inconveniente, que ya está salvado, la empresa Ravi Obras, Transportes y Excavaciones ya ha iniciado la demolición de muros para redistribuir espacios, porque entre otros propósitos, el proyecto contempla la ampliación de la cocina y el comedor; la reforma integral de los baños y la ampliación de las aulas y las zonas de circulación de la primera planta, además de la construcción de un gimnasio y la instalación de sistemas de ahorro energético y aislamiento térmico en el edificio.

La segunda intervención, la del CEIP Assumpció, llega seis meses después de que el Ayuntamiento recibiera la noticia de que la conselleria retiraba las competencias para su ejecución. Educación aducía en su momento retrasos y falta de agilidad en la tramitación por parte de los ayuntamientos (pues no afectó solo a la Vall d’Uixó).

La oposición municipal fue inmediata e incluso hubo movilizaciones de la comunidad educativa, y lo que parecía un revés que dejaba sin financiación el proyecto de un colegio que tiene varias zonas apuntaladas por problemas estructurales, ha entrado en su fase final, la de contratación, con la publicación de la licitación en la plataforma oficial del Estado.

Las empresas interesadas en presentar oferta tienen hasta el 10 de noviembre para hacerlo.