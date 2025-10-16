Burriana da un paso más hacia su Museo Modernista al aire libre

Burriana rehabilitará 10 viviendas modernistas más, con la concesión de subvenciones para edificios protegidos. La Concejalía de Patrimonio ha resuelto la propuesta provisional de subvenciones destinadas a la puesta en valor de los edificios protegidos del conjunto histórico, con una dotación total de 50.000 euros. Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar la conservación del patrimonio arquitectónico local y avanzar en el desarrollo del Museo Modernista al aire libre, un proyecto que busca transformar el casco antiguo en un espacio cultural abierto y de referencia.

Las ayudas se distribuyen en tres líneas de actuación que permitirán 14 intervenciones en un total de 10 viviendas:

Fachadas: diez solicitudes han sido propuestas provisionalmente como beneficiarias.

diez solicitudes han sido propuestas provisionalmente como beneficiarias. Iluminación: tres solicitudes recibirán ayudas en esta categoría.

tres solicitudes recibirán ayudas en esta categoría. Interior: una solicitud ha sido propuesta para subvención en esta línea.

Los interesados disponen de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que estimen oportunas o, en su caso, renunciar a la subvención concedida provisionalmente. Una vez analizadas las alegaciones, se formulará la resolución definitiva.

El concejal de Patrimonio, Alejandro Clausell, ha destacado que “estas ayudas para rehabilitar las joyas arquitectónicas de Burriana refuerzan la estrategia municipal Burriana Reluce, centrada en renovar y dignificar nuestro Conjunto Histórico”.

Asimismo, ha recordado que “el éxito de la convocatoria del año pasado, que llevó a duplicar el presupuesto hasta los 100.000 euros, y la alta participación de esta edición son una muestra clara del compromiso del equipo de gobierno con la conservación del patrimonio y la revitalización del centro urbano”.

Por último, Clausell ha subrayado que “con la futura concesión de estas ayudas no solo embellecemos el centro histórico, sino que garantizamos la conservación de nuestro valioso patrimonio arquitectónico, avanzando hacia la visión de un Museo Modernista al aire libre que narre la historia de Burriana a través de su arquitectura”.