Segorbe comienza la rehabilitación de sus murallas.

Comeinza la recuperación de las murallas de Segorbe, capital del Alto Palancia. La empresa Estudio Métodos de la Restauración S.L. ha iniciado esta semana la ejecución de las obras de la primera parte de las actuaciones de mejora de la zona histórica, que conllevarán los trabajos de consolidación, restauración y rehabilitación de murallas por valor de 856.460,68 euros.

Estas actuaciones comprenderán la consolidación y restauración del tramo noroeste de muralla, garantizando la durabilidad de la actuación utilizando un sistema constructivo de estabilización. Asimismo, se va a prestar especial atención a la excavación arqueológica del pie de la torre y terrenos circundantes estudiando sus características históricas.

Postal antigua de la zona de actuación (Fotógrafo José Mengod, año 1901 aprox., según el libro de Patxi Guerrero 'Cronistas de la Imagen'). / Ayuntamiento de Segorbe

Por otro lado, se va a proceder a la rehabilitación de la muralla en la zona este, reforzando su potencial turístico y el conocimiento y acercamiento a los Bienes de Interés Cultural de la ciudad, además de recuperar la propia muralla.

Todo ello tendrá en cuenta las directrices marcadas por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, buscando los principios de autenticidad, rigurosidad histórica, mínima intervención y sostenibilidad, entre otros.

Esta es solo una de las tres actuaciones que se van a llevar a cabo sumando en total una inversión de 2.247.333 euros, pertenecientes a las obras de mejoras incluidas en el Proyecto de Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico del Bien de Interés Cultural del conjunto histórico de Segorbe, pertenecientes al Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Esta cuantía concedida por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea – Next Generation EU.

Comienzan las obras de rehabilitación de las murallas en Segorbe. / MEDITERRÁNEO

"Desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos en poder decir que este proyecto sin precedentes ya es una realidad, y que en breve estarán adjudicadas todas las intervenciones que renovarán por completo nuestro casco antiguo, dotándolo de accesibilidad, mejoras en el patrimonio y en mayor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por cuestiones de temporalidad, pues las licitaciones coincidieron con el periodo estival, en el que muchas empresas están de vacaciones, parte de las licitaciones quedaron sin propuestas, pero al volver a sacarlas con las mismas condiciones que en su inicio, ya tenemos empresa adjudicataria para dos de las intervenciones, de una de ellas ya ha comenzado las obras, y la tercera de las actuaciones, relativa a la iluminación, está en trámite de adjudicación con cuatro empresas que optan a las mismas", ha declarado la alcaldesa M.ª Carmen Climent.