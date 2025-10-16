El Gobierno ratifica una inversión de 15,7 millones para mejorar la A-23 entre Segorbe y Altura

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 15,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía A-23, entre los km 31,050 al 37,750 correspondiente al tramo entre el enlace 31 (Segorbe-Altura) y el viaducto sobre el río Palancia, en la provincia de Castellón. El Consejo de Ministros ya dio luz verde a la licitación, como informó Mediterráneo.

Con esta actuación, cuyo anuncio de licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se mejorará la regularidad superficial del firme actual y se alargará su vida útil, garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido 106,8 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Castellón.

Características de los trabajos

Para la rehabilitación del firme en este tramo de 6,7 km se ha optado por recrecer el paquete de firme existente con nuevas mezclas bituminosas, con lo que se eleva la rasante actual de la vía y se requiere la adecuación de todos los elementos de la carretera a la nueva cota.

La solución está compuesta por una primera capa de 5 cm de AC 22 bin S, sobre la cual se ejecuta una segunda capa de 5 cm de AC 16 bin S, debido a que esta capa intermedia funcionará como capa de rodadura provisional, hasta que se extienda la definitiva capa de microaglomerado, y con la intención de evacuar la escorrentía lo más rápido posible hacia fuera de la plataforma, para disminuir la infiltración a capas inferiores, gracias a su impermeabilidad.

Mapa donde está marcado el tramo en el que actuará el Ministerio de Transportes y Movilidad. / Ministerio de Transportes y Movilidad

Esta solución general será complementada, en aquellos otros tramos singulares o especiales que lo requieran, con otros trabajos como, entre otros, el fresado de las capas de firme existentes y saneo de la explanada, o la mejora del drenaje profundo con la ejecución de zanjas drenantes.

El Ministerio de Transportes sigue trabajando para mejorar la movilidad vial en la provincia de Castellón, donde está licitado por 39,7 millones de euros un contrato de conservación de 124 km de la AP-7; y ha finalizado las obras en los túneles de Lourdes y Puerto de Castellón en la autovía CS-22.