Tres instalaciones deportivas de Castellón, dañadas por el impacto de rayos

Las últimas lluvias en Vinaròs derivadas de la dana Alice han causado diversos desperfectos en las instalaciones deportivas de un municipio de Castellón, principalmente por el impacto de rayos.

Se trata de Vinaròs. El concejal de Deportes, Luis Adell, ha informado que se han tenido que tomar medidas importantes de seguridad al Pabellón Polideportivo y en el estadio de la Ciudad Deportiva, puesto que “no se podía garantizar la seguridad de los usuarios en algunos espacios”.

Caba recordar que fue una odisea para llegar de Barcelona a Vinaròs en medio de la dana 'Alice'.

En el estadio de la Ciudad Deportiva queda de momento prohibido el acceso a los vestuarios interiores, a los almacenes de la zona de vestuarios a los que solo tendrá acceso el conserje si es imprescindible, la sala de prensa, el gimnasio y la enfermería. Además, el acceso al campo se tiene que realizar directamente sin utilizar los vestuarios interiores y en caso de necesitarse se tendrán que utilizar los vestuarios exteriores.

Por otra parte, en el Pabellón Polideportivo queda prohibido el acceso en la zona de mesa de árbitros del parqué, a los enchufes de esta zona, al equipo de sonido central y al cuadro de luces de las cestas laterales.

Daños causados

Estas medidas son consecuencia de varios impactos de rayos producidos en los últimos episodios de lluvias y que han ocasionado la aparición de nuevas goteras en las pistas del pabellón, así como daños al cuadro de focos y en una torre de focos del estadio de la ciudad deportiva, en la consola de mando del riego del campo que ha quedado inoperativa, la bomba de riego y el marcador que también han quedado inoperativos, así como la bomba exterior de abastecimiento de agua del recinto.

Por su parte, a la pista de atletismo el impacto de un rayo el pasado 13 de octubre ha provocado daños en una torre de focos, así como en el sistema de fibra de las pistas. El concejal de Deportes ha remarcado que “hasta que no se garantice la seguridad en estas zonas, mantendremos el protocolo establecido. Disculpad las molestias, pero la seguridad de los deportistas y usuarios es nuestra máxima prioridad”.

El Ayuntamiento ya está trabajando para arreglar todas las incidencias con la máxima celeridad y recuperar la normalidad tan pronto como sea posible.