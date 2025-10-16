Vinaròs visibiliza el duelo perinatal con un monumento: "Sois la ausencia más presente, no dejareis nunca de brillar"

Vinaròs inauguró este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, un monumento conmemorativo en el cementerio municipal de la localidad, para ayudar a visibilizar y romper el tabú sobre estas pérdidas, que a menudo obligan a las familias a vivir el duelo en silencio y sin apoyo.

Un espacio arbolado y con flores, dos bancos frente a dos grandes piedras, y en cada una de ellas la inscripción “Sois la ausencia más presente, no dejareis nunca de brillar”, simbolizan el reconocimiento, amor y esperanza compartida. La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, la concejala de Servicios Sociales, Marcela Barbé y el concejal de Familia, Infancia y Juventud, Juanfran Calvo, junto a Teresa Domínguez, de la asociación Libélulas por las estrellas, Teresa Domingo. Este monumento de recuerdo ha sido posible gracias la colaboración entre el Ayuntamiento, el hospital de Vinaròs y la asociación Libélulas por las estrellas.

“Con ese gesto, como ayuntamiento queremos deciros que no estáis solos. Vuestro dolor importa y vuestro amor merece memoria. Este monumento es un lugar para recordar, para llorar y para encontrar la paz, Que cada flor, cada piedra, cada gesto que aquí se deposite, sea una muestra de que nadie queda olvidado y que cada familia sepa que su historia forma parte también de la nuestra”, indicó la concejala de Servicios Sociales Marcela Barbé.

El concejal de Familia, Infancia y Juventud, Juanfran Calvo, dijo que “es un espacio necesario para las familias que merecen respeto y acompañamiento, un espacio para rendir homenaje a aquellos que se fueron demasiado pronto, pero que habitaron nuestros sueños, nuestros brazos o tan solo nuestros corazones”.

Por su parte, la presidenta de la asociación libélulas por las estrellas, Teresa Domingo, destacó la importancia de tener en el cementerio un espacio dedicado especialmente al duelo gestacional, perinatal y neonatal, apuntando que era un día muy significativo para las familias. “Hasta hace poco la muerte de un hijo durante el embarazo o poco después de nacer ha sido un dolor invisible, un dolor profundo y real, pero a menudo silenciado porque la sociedad no sabe como verlo, ni como acompañarlo, muchas veces por desconocimiento ante una realidad que cuesta de afrontar. Cuando muere un adulto, todos sabemos qué hacer, pero cuando fallece un bebé nadie sabe qué decir, y este silencio no ayuda, hace el dolor más profundo y solitario, pero para los padres es una pérdida devastadora, porque perdemos un hijo y todo un futuro imaginado. Muchas familias que han tenido una pérdida perinatal no tienen un espacio donde acudir y recordar cuando llega una fecha importante. Por eso, crear un espacio como este es mucho más que un gesto simbólico, es un acto de reconocimiento a una injusticia emocional. Espacios como este tienen un poder sanador”, indicó Domingo.

Reivindicación de las familias

Por último, la alcaldesa Maria Dolores Miralles dijo que era uno de los momentos más emotivos para ella como alcaldesa al inaugurar este espacio. “Era un compromiso de este equipo de gobierno crear este espacio en el cementerio que era tan solicitado por estas familias”, señaló.

El acto estuvo amenizado por la voz de Olga Culicova, que entre otras piezas cantó ‘Aleluya’ de Leonard Cohen. Las familias de bebés fallecidos durante el embarazo, en el parto o al poco de nacer cuentan así con un espacio de recuerdo y homenaje en el camposanto.