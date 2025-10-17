Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí prepara una baixada d’impostos: 16 euros menys per vivenda en la taxa de fem

La proposta, que serà votada el pròxim dimecres, inclou la rebaixa de l’IBI, de la taxa de recollida i tractament del fem i de guals

L’Ajuntament de Betxí prepara una baixada massiva d’impostos i taxes, com la del fem.

Redacción Mediterráneo

L’Ajuntament de Betxí portarà al pròxim ple municipal, previst per al dimecres 22 d’octubre, una nova rebaixa d’impostos per a l’exercici 2026. El govern local proposa reduir l’IBI, la taxa de recollida i tractament de fem i la taxa de guals, amb l’objectiu de continuar alleugerint la càrrega econòmica de les famílies.

La rebaixa de l’IBI serà d’un punt, una mesura que manté la línia de gestió econòmica responsable dels últims anys. “Seguim treballant per fer una bona gestió econòmica i ajudar allà on es puga beneficiar el nostre veí”, ha destacat l’alcaldessa, Carla Nebot.

Pel que fa a la taxa de fem, la reducció serà de 16,01 euros per vivenda, un descens possible gràcies a la bona resposta de la ciutadania durant els primers mesos del nou sistema de recollida. D’esta forma, i d’acord amb l’entrada en vigor de la nova llei europea que regula el servei, el consistori ja ha pogut preparar un descompte per al pròxim any. Nebot ha recordat que “com més reciclem, menys pagarem i per tant esperem que continuem baixant esta taxa en els pròxims exercicis , sempre i quan entre totes i tots continuem separant correctament els residus que generem”.

A més, el servei de recollida s’ampliarà amb tres noves freqüències, huit contenidors grisos addicionals per als polígons industrials i dues illes noves, per continuar millorant la cobertura i la comoditat del sistema.

Finalment, també es proposarà una reducció del 10% en la taxa de guals com s’havia compromés l’equip de govern. Aquest conjunt de mesures reafirma la voluntat del govern local de mantenir una economia municipal sòlida i alhora pròxima a les necessitats reals del veïnat.

