Cuenta atrás para celebrar la primera Jornada de la Hispanidad en Burriana

Cuenta atrás para celebrar mañana la primera jornada de la Hispanidad en Burriana. El evento, bajo el título Hispanidad: de la gran obra a los grandes retos tendrá lugar en el Auditorio Juan Varea. La propuesta la organizan la concejalía de Cultura, dirigida por el concejal Jesús Albiol (Vox), y el Instituto Superior de Sociología y Política (ISSEP) de Madrid. La entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa por motivos de aforo, a través de la web entradium.com.

El encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre el significado y el valor histórico, cultural y espiritual de la Hispanidad. «Vamos a hablar desde el rigor y desde la verdad de la Hispanidad, que es la mayor obra de generosidad de la humanidad y el mayor ejemplo de la cristiandad. Será una valiosa oportunidad para conocer en profundidad la historia de la gesta española más importante. Es el momento de recuperar ese orgullo patrio, de recuperar el orgullo de ser españoles», recalca el edil.

El programa está compuesto por tres mesas redondas con ponentes de primer nivel y una proyección final. Las temáticas que se abordarán tienen como eje la Hispanidad. «A través del estudio y la reflexión, las mesas redondas y las exposiciones de los expertos van a realzar el legado histórico que unió a los pueblos de España y América», explica Albiol.

La primera propuesta de la agenda, Hispanidad: la gran obra de España (10.30 horas), tendrá como ponentes a José Javier Esparza (periodista y escritor) y María Saavedra (directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano). El moderador será Iván Vélez (divulgador histórico y escritor).

La segunda actividad (12.00) será Hispanidad: el gran reto del presente. Debatirán los periodistas Víctor Lenore y Francisco Javier Santas (Hugues), con Miguel Ángel Quintana (filósofo y director del Instituto Superior de Sociología y Política) como moderador.

El cierre de las mesas redondas será con Hispanidad: un futuro de esperanza (17.00). Los ponentes serán José Luis López-Linares (director y productor de cine) y Edmalý Maucó (politóloga y coordinadora del Foro de Madrid). El moderador será Víctor Lenore.

El broche será a las 18.30, con el documental Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, dirigido por José Luis López-Linares, que ofrecerá una mirada visualmente intensa sobre el nacimiento y desarrollo de la América española.

«Esta iniciativa contribuye a fortalecer la identidad, la memoria histórica y el orgullo cultural de los vecinos de Burriana. Los ponentes de esta iniciativa destacan por su altísimo nivel académico y su profundo conocimiento histórico, garantizando una formación rigurosa y de gran calidad. Por eso, esta jornada sobre historia nos ayudará a comprender el papel de España en la expansión de la cultura, la lengua, la fe y el cristianismo por todo el mundo», concluye Albiol.