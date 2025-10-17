Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa del megaparque fotovoltaico de la Vall excavará el yacimiento de la Punta de Orleyl

La dirección general de Patrimonio confirma que existe un compromiso para financiar esta investigación arqueológica como «medida compensatoria»

El parque fotovoltaico de Arada Solar va a construirse en el entorno de proyección del yacimiento de la Punta d’Orleyl (BIC).

Desde que se conociera la intención de construir un parque fotovoltaico con más de 200.000 módulos solares entre los términos de la Vall d’Uixó y Xilxes, mucho se ha hablado de Arada Solar, un proyecto que supera los 79 millones de euros de inversión.

La noticia más reciente, de hace apenas una semana, confirmaba la solicitud de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental por una modificación en la distribución de su emplazamiento, tras el acuerdo alcanzado con el grupo cerámico STN para hacer compatibles sus planes de expansión y esta intervención, que en un momento entraron en conflicto. Recientemente, se ha conocido otra novedad que no tiene que ver con las características ni la ejecución de la planta, sino con la historia de la Vall d’Uixó y su recuperación.

La dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura ha confirmado a Mediterráneo que en octubre del 2022, «como medida compensatoria» a la ejecución de un proyecto que tendrá un impacto en el territorio tan significativo, «se planteó la excavación, consolidación, restauración y puesta en valor de la acrópolis de la Punta de Orleyl», un yacimiento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que fue excavado por primera vez a medidos de los años 70 del siglo XX y donde la última intervención data del 2013, según explican Isabel Moraño Poblador y José Mª García Fuertes, de Arqueolges SLP, quienes han redactado y presentado el anteproyecto vinculado a la nueva investigación.

Desde Cultura precisan que «después de varias reuniones para continuar con el expediente y consensuar una solución, en febrero del 2025, la dirección general de Patrimonio Cultural recibió el compromiso por parte de la promotora de asumir la excavación, por lo que se emitió, finalmente, un informe favorable a la autorización administrativa previa».

Alguna de las estructuras halladas en la acrópolis de la Punta d'Orleyl, donde no se excava desde el 2013.

No será inmediato. Como ya avanzó este periódico, las modificaciones en el proyecto de ejecución del parque fotovoltaico retrasarán el inicio de la construcción un año (hasta el 2027), con puesta en marcha prevista para finales del 2028.

En cualquier caso, Conselleria ratifica que la excavación se producirá, entre otras razones, porque la megaplanta solar se ubicará en el entorno de protección del BIC, de ahí que se haya señalado su preservación como la medida compensatoria del proyecto.

Yacimiento de gran relevancia

Los arqueólogos Moraño y García inciden en que en el yacimiento se ha constatado «un amplio eje cronológico de ocupación humana, que coincide con tres asentamientos», un poblado de la edad del Bronce Final (s. IX y VIII a.C); un poblado-ciudad fortificada íbera (entre el s. VI y el II a.C), y una alquería o torre andalusí (datada a partir del s. VIII d.C). Si bien «todos ellos tienen el mismo valor científico», explican que «siempre ha generado un mayor interés para la investigación el asentamiento ibérico, debido a su relevancia dentro del contexto histórico comarcal e incluso provincial».

