La Generalitat ultima el proyecto para abrir el puerto de Burriana a la ciudad

La Generalitat valenciana ultima el proyecto que transformará el antiguo varadero del puerto de Burriana en una gran plaza gastronómica abierta al mar. La actuación, enmarcada en el plan de integración puerto-ciudad que impulsa la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, regenerará más de 2.200 m2 de suelo con el objetivo de reconvertir un espacio degradado en un foco de actividad turística.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visitó ayer las obras de reordenación del acceso al puerto y confirmó que el plan del varadero se licitará «el año que viene» y que «está redactado y en fase de revisión técnica». Explicó que el diseño se ha trabajado de forma conjunta con el Ayuntamiento y que la idea es recuperar una zona abandonada para convertirla en un espacio de referencia dentro del puerto, con usos turísticos, gastronómicos y deportivos. El presupuesto previsto ronda los 1,8 millones de euros e incluye la creación de una gran superficie peatonal abierta al mar.

Las autoridades han conocido de primera mano los trabajos que se acometen en la zona del puerto de Burriana. / Mediterráneo

En el entorno de esta intervención, concretamente en el recinto de la lonja, el anterior Consell ejecutó unas casetas de pertrechos que han contribuido a generar más separación entre el puerto y la avenida Mediterránea. Al respecto, Martínez Mus admitió que estas acciones anteriores «no respondían a ninguna demanda específica de pescadores ni de la cofradía», y que actualmente están «infrautilizadas». Señaló que, si es posible integrarlas en futuro programa, se aprovecharán para darles un uso dentro de la plaza, pero aclaró que no forman parte de la obra principal. «Será una forma de sacar partido a algo que ya está hecho y que puede resultar útil, aunque no es un elemento del proyecto original», puntualizó.

Trabajos en marcha

Por otro lado, las obras de mejora del acceso al puerto están en marcha y tienen un plazo de finalización de cuatro meses. Con una inversión de 339.000 euros, los trabajos permitirán mejorar la conexión peatonal y la seguridad en un punto muy transitado en verano y próximo al espacio donde se celebra el Arenal Sound y donde, en un futuro, se situará el nuevo ambulatorio del puerto. Esta iniciativa contempla el rediseño de la intersección con la avenida Mediterránea mediante la construcción de una nueva glorieta, que facilite los cambios de sentido y la fluidez del tráfico con dos carriles.

En la actualidad, se ejecutan trabajos para mejorar los accesos a la zona portuaria. / Mediterráneo

Además, instalarán una mediana ajardinada y diversas isletas para canalizar los flujos de circulación y eliminar los giros a la izquierda. La nueva glorieta, de 23,6 metros de diámetro interior y dos carriles de cuatro metros, incluirá aceras, arcenes para señalización y un tratamiento paisajístico con gravas decorativas que reforzará la integración ambiental de la zona.

El alcalde, Jorge Monferrer aprovechó la visita de Martínez Mus para ensalzar «el compromiso de la conselleria con Burriana y su puerto, ya que un año después de la visita del conseller tenemos la maquinaria trabajando sobre el terreno haciendo realidad la propuesta». El primer edil destacó que «estas obras suponen el inicio de la apertura del puerto a la ciudad que, junto a otras previstas como las del antiguo varadero y el futuro centro de salud, van a transformar la fachada marítima del municipio abriéndola a sus ciudadanos y dotándola de nuevos servicios y atractivos, tanto para los burrianenses, como para los turistas».

Sostenibilidad

En paralelo a estas obras, el Consell dará un impulso a nuevas instalaciones fotovoltaicas, que se instalarán tanto en el puerto de Burriana como en otros puertos de la Comunitat Valenciana, como Benicarló, Peñíscola, Xàbia, Altea, Villajoyosa y Santa Pola. Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos, permitirán reducir la huella de carbono y tener una red portuaria más autosuficiente y moderna. En el caso de la capital de la Plana Baixa, las tareas para su instalación comenzarán en el plazo de un mes, una vez se formalice el contrato con la empresa adjudicataria. La actuación, con una inversión de 176.000 euros, permitirá aprovechar prácticamente toda la energía generada, con un rendimiento estimado del 99%, y reducirá en torno a un 12% el consumo eléctrico del puerto.

El objetivo de esta medida es reducir el consumo energético y la factura eléctrica de los usuarios para que el enclave portuario avance hacia un modelo más sostenible y eficiente, contribuyendo a disminuir la contaminación y los costes derivados de la actividad intensiva de energía.