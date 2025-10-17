Onda está de fiesta: 'Sí, sí, sí! La Fira ja està ací!'

Onda inauguró este viernes su Fira 2025 con una jornada multitudinaria que llenó de vida las calles del municipio y marcó el inicio de una semana repleta de tradición, cultura y celebración. Este año, la cita festiva llega con un reconocimiento especial: la declaración de la Fira como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un distintivo que premia el valor histórico y cultural de estas celebraciones. Consulta aquí el programa oficial de la Fira.

La tarde comenzó con una novedad muy esperada: la primera Crida Infantil, protagonizada por la reina infantil de la Fira, Eva Martínez. Acompañada por el espectáculo itinerante Alicia en el País de les Meravelles, lamáxima representante infantil recorrió las calles invitando a los más pequeños a disfrutar de la magia y la alegría de la semana grande ondense. El desfile concluyó en el recinto ferial, donde Eva inauguró oficialmente la feria de atracciones. Posteriormente, se abrió al público la feria ambulante en la avenida Sierra de Espadán, llenando de movimiento una de las zonas más concurridas de la localidad.

Ya entrada la noche, el emblemático Pla se convirtió en el epicentro de la emoción con la Crida oficial de la reina, Inés Ramón, y su Dama de Honor, Paula Rubio. Desde el balcón del Ayuntamiento, ambas proclamaron el tradicional «Sí, sí, sí! La Fira ja està ací!», dando paso al entusiasmo colectivo de miles de ondenses.

Reina y dama en la Crida de la Fira d'Onda. / Mediterráneo

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó durante el acto que «la Fira es el reflejo de lo que somos: un pueblo unido, orgulloso de sus raíces y con la mirada puesta en el futuro». En la misma línea, Puig subrayó el esfuerzo conjunto de peñas, asociaciones y técnicos municipales para consolidar la Fira como un referente en toda la Comunitat Valenciana.

Tras el cohete inicial, las calles se llenaron de fuego, música y color con la Nit Màgica, el tradicional correfocs de Xarxa Teatre acompañado por Onda Big Band, que convirtió el centro en un espectáculo de luz y pólvora. La jornada se completó con la inauguración de la Tasca del Tord en la avenida Montendre, donde los asistentes disfrutaron del mejor ambiente festivo, tapas y música en directo.

Un momento del estreno de la Crida infantil. / Mediterráneo

Con estos actos, Onda abre su semana grande, que se prolongará hasta el domingo 26. Este sábado llega una de las tradiciones más arraigadas, los almuerzos de Fira.

Cartel taurino

Asimismo, el cartel taurino es otro de los buques insignia de la programación. La localidad ha confeccionado un cartel con la exhibición de 27 toros. Será el mismo número de astados que en la última edición, con la diferencia de que este sábado soltarán tres por la tarde y el miércoles 22 habrá seis a lo largo de la jornada. El Ayuntamiento volverá a patrocinar 14 cerriles, mientras que las asociaciones y entidades taurinas brindarán 13. Los hierros que se darán cita en la Fira son Miura, Torrestrella, Las Ramblas, Daniel Ramos, Peñajara, La Jotera, Partido de Resina, Hijos de Celestino Cuadri, Jiménez Pasquau, Cebada Gago, Murteira Grave, Palha y Adolfo Martín.