Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: "No será nunca un adiós, sino un hasta siempre"

Dos décadas de brindis, conversaciones y noches compartidas llegan a su fin. Tras 20 años de actividad, el Pub Antonio’s ha cerrado sus puertas, poniendo punto final a una etapa marcada por la cercanía y el trato familiar de sus propietarios, Antonio y Marisín.

El local, situado en la urbanización Panorámica del municipio de Sant Jordi, se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro habitual para vecinos, visitantes y amigos. Su cierre deja atrás una historia llena de recuerdos y vivencias compartidas.

El Ayuntamiento de Sant Jordi quiso reconocer públicamente la trayectoria de sus responsables con un mensaje de agradecimiento por “su dedicación, profesionalidad y trato humano ejemplar”. En su publicación, el consistorio destacó la huella que ambos han dejado en los vecinos.

Antonio y Marisín quisieron despedirse con un mensaje dirigido a sus clientes y amigos: “Queridos amigos, después de 20 años compartiendo risas, brindis, magníficas cenas, conversaciones interminables y momentos inolvidables, llega el momento de decir adiós”.

El alcalde de Sant Jordi agradeció la profesionalidad de Antonio y Marisín durante estos año al frente de su pub. / Ajuntament de Sant Jordi

Añadieron cómo sus clientes hicieron que el Antonio’s fuera “mucho más que un pub: lo habéis convertido en un hogar donde siempre había un lugar en la mesa y un motivo para celebrar”.

Recordaron también la importancia de cada detalle del local: “Las paredes guardan historias, la barra conserva confidencias y cada copa alzada ha sido un pedacito de nuestra historia compartida”.

Finalmente, cerraron su despedida con palabras cargadas de gratitud: “Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido juntos. Gracias por estos 20 años. Gracias por ser parte de nuestra familia. No será nunca un adiós, sino un hasta siempre”.

El cierre ha despertado mensajes de cariño entre quienes han pasado por el local, que se convirtió en un espacio de encuentro y amistad en la urbanización.