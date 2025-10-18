Almassora premia los mejores toros exhibidos en las fiestas del Roser

Almassora cuenta con una gran afición taurina que engrandece la tradición festiva de los bous al carrer, como volvió a ponerse de manifiesto este viernes por la noche en los premios que reconocen a los mejores toros exhibidos durante las pasadas fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser, que contaron con un incómodo invitado como fue la lluvia.

El cartel taurino programado brindó a la afición la suelta de 14 astados de las mejores ganaderías del panorama nacional y un emocionante encierro de cerriles de Zalduendo. Como ya es tradición, las peñas entregaron diferentes reconocimientos, en una cena celebrada en el recinto de fiestas.

Mejor toro

El trofeo al mejor toro recayó en Dudeto, el astado de El Pilar, que se exhibió el jueves día 9. Este premio, valorado en 600 euros, está patrocinado por Caixalmassora.

Las peñas que lo patrocinaron son: Sant Roc, El K-nut, El Duro, El Desfase, La Priva, La Kolva, La Trama, La Trieka, La Treba, La Falkà, La Kalimba, El Demacre y La Juerga.

Mejor presencia

El premio a la mejor presencia, patrocinado por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA), fue para Cariñoso.

La recepción del premio al toro con mejor presencia. / Mediterráneo

Se trataba de un astado de Montalvo patrocinado, el sábado 11, por las peñas: Els Vint, La Brusa, La Colla, Els Casats, L’Aberració, La Galbana, L’Estocà, La Tribu, Tots Tancats, La Kalaña, L’Embolic, El Deklive, El Descaro y La Tabarra.

Mejor salida

El trofeo a la mejor salida, patrocinado por las peñas La Jerga y El Deklive, recayó en Poético, el ejemplar de Montalvo, que se soltó el lunes día 6.

Alegría entre los galardonados por tener el toro con mejor salida. / Mediterráneo

Este morlaco estuvo patrocinado por la peña Gent del Bou.

Mejor embolada

El reconocimiento a la mejor embolada, patrocinado por las peñas La Galbana y La Jarana, lo obtuvo también Dudeto de la ganadería El Pilar, que se exhibió el jueves día 9.

Estuvo patrocinado por las peñas: Sant Roc, El K-nut, El Duro, El Desfase, La Priva, La Kolva, La Trama, La Trieka, La Treba, La Falkà, La Kalimba, El Demacre y La Juerga.

Mejores ganaderías

Los trofeos a las tres mejores ganaderías recayeron, por esta orden, en Hnos. Bellés, Hnos. Monferrer y Hnos. Benavent. Por otro lado. la mejor vaca de la semana fue Alpinista, de la ganadería Hnos. Bellés.

A la cena y entrega de premios acudió una representación de la corporación municipal, con la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Fiestas, Arturo Soler, al frente, así como la reina de las fiestas, Sara Benet, acompañada de su corte de honor.