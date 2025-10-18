Mucho sabor en la Mostra de les Olives Trencades en Borriol: este ha sido el ganador del concurso

Borriol celebró este sábado la primera de las dos jornadas de su VI Mostra de les Olives Trencades i la Garrofa, una cita que puso en valor una vez más estos dos productos representativos de la localidad.

El alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, valoró de manera «muy positiva» el evento, que contó con «mucha afluencia de público». La muestra reivindica la esencia de un saber popular todavía vivo: el arte de preparar olives trencades, uno de los patrimonios gastronómicos más queridos de la comarca.

Famosa en la provincia

«Es famosa por todo Castellón, viene la gente de todas partes a probarla. Y además también reivindicamos la garrofa, de la que se pueden hacer muchos productos», dijo Ramos.

Más de 20 personas participaron en el concurso de preparación de olivas, y el ganador fue el vecino borriolense Vicent Fabra. El alcalde celebró que el tercer premio haya sido para un grupo de alumnos de 5º de Primaria, en una muestra de que la pervivencia de la tradición está asegurada.

Jurado de primer nivel

El jurado del concurso estuvo integrado por figuras profesionales de primer nivel de la Comunitat, como el chef Pedro Salas, del restaurante Arre, quien además ofreció una demostración de mole de garrofa.

Ya por la tarde del sábado, se celebró un concierto para amenizar con un poco de música el ambiente después de un día plenamente gastronómico en torno a la oliva y la garrofa. «Está resultando ser un gran fin de semana», agregó Ramos.

La cita continúa este domingo

La Mostra se complementó con un mercado de productos locales, y este domingo por la mañana todavía habrá posibilidad de disfrutar de la cita gastronómica.