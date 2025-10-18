Inician las obras de construcción de una rotonda en la antigua N-340 en Vinaròs

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició este viernes las obras de la cuarta fase de remodelación de la antigua N-340 a su paso por Vinaròs, en el tramo que comprende desde la rotonda de la calle del Pilar hasta el puente del río Cervol. Las obras cuentan con un presupuesto de 6,7 millones (IVA incluido) y están financiadas por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para facilitar los trabajos a los operarios, el tráfico en los dos sentidos se desviará por el camino de San Sebastián que discurre de forma paralela a la N-340.

En cuanto a los trabajos, consistirán en la construcción de una rotonda justo en el acceso de la avenida de Barcelona, por lo que esta salida permanecerá cortada mientras se realizan las tareas. Como itinerario alternativo, los vehículos podrán circular por la avenida de Barcelona, seguir por la calle de Mosén García Julbe y atravesar el paso subterráneo de la avenida de María Auxiliadora para enlazar con el camino de San Sebastián y entonces dirigirse hacia Benicarló o Tarragona.

Por otro lado, los vecinos afectados por las obras de la avenida de la Libertad podrán acceder a sus viviendas o párkings desde el camino de San Sebastián, seguir por el camino Fondo y calle Carreró. Este acceso está reservado solamente para los vecinos residentes en la zona.

Características de los trabajos

Las obras de la cuarta fase consisten en la construcción de una rotonda de 40 metros de radio en la salida de la avenida Barcelona. Esta rotonda supondrá dignificar la entrada norte de la capital del Baix Maestrat, además de permitir a los conductores que salen del municipio circular en dirección hacia Barcelona o València, cuando hasta ahora solo se permite la salida en dirección Barcelona.

El objeto de la actuación global es la mejora y la integración urbana de las travesías, ejecutando medidas para el calmado del tráfico y reducción de velocidad de circulación, así como promover nuevas formas de movilidad urbana mediante la construcción de nuevos itinerarios ciclo-peatonales.

Estos trabajos contribuyen también a la reducción de la contaminación, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se promueve una red de carreteras del Estado más sostenible, inclusiva y accesible.