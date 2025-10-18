La I Jornada de la Hispanidad en Burriana reúne a más de un centenar de personas

Más de un centenar de personas se dieron cita este sábado en el Auditorio Juan Varea de Burriana para asistir a la I Jornada de la Hispanidad, un encuentro organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, dirigida por Jesús Albiol (Vox), junto con el Instituto de Sociología y Política (Issep) de Madrid.

El acto, que congregó a un nutrido público, según la formación de Santiago Abascal, "interesado en el pensamiento, la historia y la identidad cultural española", y contó con la presencia del presidente de ISSEP Madrid, Miguel Menéndez, y de la presidenta de Vox Castellón y presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, entre otras personalidades.

Ponencias

A lo largo de la jornada, intervinieron intelectuales como el filósofo y director académico de ISSEP Madrid, Miguel Ángel Quintana Paz; los periodistas José Javier Esparza (director de El Gato al Agua en El Toro TV) y Víctor Lenore; el economista Hughes; el arquitecto e investigador de la Fundación Gustavo Bueno y director de la Fundación Denaes, Iván Vélez; la politóloga y coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó; así como el escritor, director y productor de cine español, José Luis López-Linares.

El público asistente a la jornada en Burriana. / Mediterráneo

Durante las distintas mesas redondas, los ponentes abordaron el concepto de la Hispanidad desde perspectivas histórica, filosófica, política y económica, destacando la importancia de comprender la expansión cultural y espiritual de España en América como una de las gestas más grandes de la historia universal, que supuso la difusión de la lengua, la cultura y la fe cristiana.

El director académico de ISSEP Madrid, Miguel Ángel Quintana Paz, subrayó antes del acto, ante los medios de comunicación, “la importancia de comprender la historia como parte viva de nuestra identidad nacional”.

“No podemos entender España sin entender la historia de España, y además de la historia no de una manera como algo del pasado ni con nostalgia, sino que tenemos que mirarla para entender la España de hoy”, expresó.

Interviene Llanos Massó

Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, inauguró las jornadas destacando la necesidad de defender el legado histórico español: “Es necesario hablar de la historia de España sin complejos”, afirmó, añadiendo que España “nunca debe pedir perdón por su historia porque tiene una historia magnífica”.

Massó animó a los jóvenes a “estar orgullosos de la historia de España, de lo que hemos sido y de lo que somos, y por supuesto, de lo que vamos a hacer”, insistiendo en la importancia de difundir lo que aseguran que es la "verdad histórica" a través de jornadas como esta.

El papel de España en la historia

El concejal de Cultura, Jesús Albiol, reivindicó el orgullo patrótico español y el papel de España en la historia universal: “Debemos estar orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos, y saber qué papel hemos jugado en la historia sin pedir permiso ni perdón. Los españoles somos quienes hicimos la gesta más grande de la humanidad, que es la Hispanidad, el mayor ejemplo de generosidad y de cristiandad.”

La jornada concluyó con la proyección del documental Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, dirigido por José Luis López-Linares, una obra que rinde homenaje a la herencia común entre España y los países hermanos de América, mostrando la riqueza cultural, espiritual y lingüística que sigue uniendo a ambos lados del Atlántico.