Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas

Por segundo año consecutivo, Peñíscola ha sido el escenario escogido para celebrar los BMW Motorrad Days, el evento motero más relevante del panorama nacional. Este año, la organización ha estimado la asistencia de más de 10.000 participantes, de los cuales 5.000 se han inscrito para probar motos.

El recinto del centro de estudios se ha transformado estos días en un pequeño pueblo temático en el que el rugir de los motores dominaba el ambiente. Los aficionados tienen la oportunidad de sumergirse en el universo de la marca al completo gracias a las distintas propuestas comerciales. En esta nueva edición en Peñíscola, BMW ofrece la oportunidad de disfrutar de todos los niveles, perfiles y modelos. Este evento anual es el escaparate y escenario idóneo para quien quiere probar nuevos modelos, las últimas novedades o comparar equipamientos.

El encuentro motero comenzó el viernes a medio día y finaliza este domingo a las 14.00h. El programa incluye la presentación de nuevos modelos, exhibiciones, pruebas de producto, charlas especializadas y puntos de merchandising, así como la Moto-escuela, que permite a los interesados probar una moto sin necesidad de carné.

Música en vivo

Al caer la tarde del domingo, la programación continuará en la explanada del puerto, que está conectada al centro de estudios por un extenso pasillo de diferentes modelos de motos para realizar rutas. La noche del viernes ha estado amenizada por diferentes actuaciones como la de Dani Moreno “El Gallo”, Darwin; este sábado actuarán William Miller Band, Loquillo y la de DJ Nano.