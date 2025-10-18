Quintana de Paz: "La Hispanidad es un diálogo que siempre está en marcha"

Suele hablarse mucho de la Hispanidad cada 12 de octubre, pero con visiones muy distintas.

Hay un modo equivocado de contemplar la Hispanidad, aunque se haga con buenas intenciones: me refiero a verla como una reliquia del pasado que debamos contemplar con nostalgia museística. Es mucho más adecuado contemplarla como una realidad viva que nos interpela desde el presente y se proyecta hacia el futuro.

Entonces, ¿no considera la Hispanidad como algo del pasado, sino como algo en constante evolución?

Exactamente. Cuando hablamos de Hispanidad no nos referimos a una esencia inmutable, sino a un horizonte cultural compartido por cientos de millones de personas que, en su diversidad, reconocen vínculos comunes de lengua, historia y valores. Y gracias a esos vínculos entablan conversaciones. Es como una gran sala de diálogos. No hay nada museístico o nostálgico en un diálogo, aunque siempre se tenga en cuenta lo que se ha dialogado ya anteriormente -el pasado, la tradición- para poder continuar la conversación.

En sus escritos menciona la llamada Leyenda Negra. ¿Qué papel cree que juega hoy en la percepción de la historia hispánica?

La Leyenda Negra y la obsesión actual por contemplarlo todo en términos de victimismo nos priva de comprender lo que significó la magna tarea de construir un espacio cultural, a través de océanos y continentes, donde se crearon formas inéditas de intercambio. Sobre todo el que más puede importarme a mí como filósofo: el intercambio de ideas.

¿Cómo definiría entonces la Hispanidad contemporánea que también trataréis en Burriana?

La Hispanidad contemporánea, en vez de un museo, tiene más que ver con lo político y lo cultural. No se trata de restaurar imperios pasados ni de imponer uniformidades que harían absurda la comunicación -si todos fuésemos iguales, ¿para qué dialogar?-, sino de reconocer que existe un patrimonio común -lingüístico, jurídico, literario, filosófico- que puede servir de base para una comunidad de naciones libres y soberanas en conversación.

En un mundo tan dividido, ¿qué valor tiene esa comunidad de naciones de habla hispana?

En un mundo cada vez más fragmentado en bloques civilizatorios, la Hispanidad ofrece una alternativa: un espacio de diálogo entre más de veinte naciones que comparten raíces. Y que ofrecen una tonalidad especial a la herencia de Atenas, Roma y Jerusalén que España llevó a América, haciéndola así parte de nuestra misma civilización cristiana.

Usted también ha dicho que vivimos en una época dominada por las ideologías. ¿Qué papel juega la Hispanidad frente a ellas?

Vivimos un mundo demasiado centrado en las ideologías, y sobre todo en ideologías que buscan fragmentarnos y enfrentarnos entre nosotros o con nuestro pasado. La Hispanidad supone una salida a esa dinámica destructiva y nos invita a una tarea constructiva: edificar un futuro común sin renunciar a lo que somos.

Finalmente, ¿cómo deberíamos vivir el 12 de octubre, Día de la Hispanidad?

El 12 de octubre no debería ser un día de controversias estériles, sino de celebración y compromiso. También de agradecimiento: por parte de los españoles, hacia nuestros antepasados, que nos legaron tan gran privilegio; y por parte de los hispanoamericanos, hacia los españoles que los incorporaron a nuestra civilización occidental, a la más digna y más admirable civilización de la historia de la humanidad, hoy sometida a un exceso de autocrítica porque, de hecho, esa capacidad de autocrítica -cuando se mantiene en sus justos términos- ha sido uno de sus rasgos más loables y sobresalientes.