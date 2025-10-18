La Vall exhibe sus valores culturales tradicionales en el anuncio del 775 aniversario de su Carta Pobla

El tañer manual de campanas y el Cant de l’Aurora, dos de las expresiones culturales más ancestrales vinculadas con la música, han sido los protagonistas del Anunci de la Festa Major de la Carta Pobla organizado este sábado por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, en el 775 aniversario de la fundación de la ciudad.

Aunque esta programación cultural especial se prolongará hasta que acabe el año, sin duda, es el mes de octubre el que más convocatorias incluye, con treinta y dos actividades de naturaleza muy diversa, la mayoría de ellas, con un peso indiscutible de las señas de identidad que han representado al municipio desde sus orígenes.

Decía el concejal de Cultura, Jorge Marqués, que la cita de este sábado ha tenido una buena respuesta y ha permitido «anunciar el aniversario de la Carta Pobla con dos elementos clave de la cultura popular vallera, como son las campanas y el Cant de l’Aurora», lo que ha logrado congregar a numeroso público, que ha querido participar en el pasacalle que ha recorrido el itinerario trazado para unir los dos cascos históricos, entre las plazas del Ángel y de la Asunción.

El acto ha tenido una doble singularidad, porque lo habitual es que las campanas suenen desde las alturas, pero en esta ocasión, los campaneros de Ontinyent han hecho posible que sus particulares instrumentos acompañaran a pie de calle a la comitiva. Tampoco es habitual asistir al Cant de l’Aurora pasado el mediodía. Como su nombre indica, este grupo vocal entona sus cánticos religiosos con la salida del sol, lo que ha facilitado que el público pudiera asistir a su interpretación sin tener que madrugar.

Marqués ha incidido en que, a nivel personal, está especialmente contento por haber podido contar con la participación de los integrantes del Cant de l’Aurora, porque «es uno los rasgos de cultura popular más importantes que tenemos como pueblo y debemos reivindicarlo y ponerlo en valor».