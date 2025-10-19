Almassora ensenya i ajuda a reciclar a través de visites a domicili d'una educadora mediambiental
Esta iniciativa s'engloba dins del programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR), en el qual els habitatges adherits es comprometen a reciclar de manera correcta
L'Ajuntament d'Almassora està fent les visites de l'educadora ambiental dins del programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR), que s'ha posat en marxa enguany arran de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Residus. Estes visites a aquells habitatges que s'han adherit a l'ITR comprometent-se a reciclar, la qual cosa es reflecteix en una rebaixa en la taxa de les escombraries, tenen com a objectiu acompanyar i assessorar la ciutadania en la correcta separació dels residus domèstics i comercials.
D'esta manera, es fomenta la participació activa en el nou model de gestió que s'adapta al que es disposa en la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que obliga els ajuntaments a adaptar la taxa d'escombraries per a cobrir els costos reals de la gestió.
L'educadora ambiental supervisa que la separació de residus es realitze adequadament, resolent dubtes i oferint recomanacions pràctiques sobre l'ús correcte dels contenidors i punts d'aportació. A més, proporciona informació sobre els beneficis d'acollir-se al programa ITR per als qui demostren un compromís efectiu amb el reciclatge i la reducció d'impropis en cada fracció.
El nou sistema de gestió de residus té com a finalitat avançar cap a un model més just i sostenible, en el qual qui més recicle, pague menys. Amb això, tal com ha explicat el regidor de Medi ambient, Juan Luis Marín, “Almassora reforça la seua aposta per la sostenibilitat i el compliment dels objectius marcats per la normativa europea i nacional en matèria d'economia circular”.
Rebaixa de la taxa en un 40%
Just este passat dilluns el ple municipal de l'Ajuntament d'Almassora va aprovar una nova modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d'estos perquè els habitatges habituals adherits al programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR) tinguen un 40% de reducció en la taxa a abonar en 2026.
Per tant, el preu especial d'aquells veïns que hagen rubricat una declaració responsable en la qual el firmant es compromet a separar els residus i a depositar-los correctament en els diferents contenidors serà de 100,98 euros enfront de la taxa general de 168,30 euros. I és que, tal com va explicar el regidor d'Hisenda, José Claramonte, es passa d'una reducció del 15% (143,06 euros) al 40%. Unes reducció a la qual caldrà sumar un altre 3% si el rebut de la taxa es troba domiciliat.
Cal recordar que l'Ajuntament d'Almassora va registrar un total de 2.570 sol·licituds per a adherir-se al programa d'Inspecció Tècnica de Residus en 2025. Aquells que ja van formalitzar la documentació necessària no han de tornar a sol·licitar l'ITR perquè se'ls aplicarà de manera automàtica, mentres que aquelles persones interessades poden ja demanar formar part d'este programa en el Servici d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) o a través de la seu electrònica. La tramitació pot efectuar-se fins al 31 de gener de 2026.
