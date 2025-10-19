Burriana, más cerca de rebajar el IBI para Sant Gregori
El consistorio inicia formalmente la solicitud a Catastro que podrá reducir un 20% del impuesto
El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado formalmente el expediente para solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón una rebaja de los valores catastrales de los terrenos de la urbanización de Sant Gregori afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Este trámite supone un avance significativo y responde a una demanda reiterada de los propietarios, que denunciaban su situación de indefensión al haber estado abonando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sin disponer de los servicios básicos debido a la demora en el desarrollo urbanístico.
Reducción prevista
La petición formal elevada a Catastro tiene como objetivo ajustar a la baja los valores catastrales que determinan la tributación de estos inmuebles.
Según las estimaciones de los técnicos municipales, la corrección podría suponer una reducción aproximada del 20% en el importe del IBI para los vecinos afectados.
Transparencia y comunicación con los propietarios
Este paso fue comunicado previamente a los propietarios en la reunión celebrada en el Salón de Plenos, en la que también participaron los técnicos municipales para ofrecer transparencia y detallar los próximos pasos en el desarrollo del sector Sant Gregori.
Declaraciones del alcalde
El alcalde, Jorge Monferrer, destacó la importancia de esta gestión porque «desde el equipo de gobierno hemos atendido una situación que se arrastraba durante años».
Añadió que «con esta solicitud formal buscamos aliviar la carga económica de las familias y propietarios que han soportado esta compleja situación».
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
- Desesperación por las lluvias en Betxí: 'Se nos ha inundado la casa en 20 minutos
- El Gobierno acelera las obras de la antigua N-340 en Vinaròs y anuncia nuevas afecciones al tráfico
- Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
- Visto bueno a una nueva planta solar en Castellón: 47.112 módulos y 17,2 millones de inversión
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- De Castellón a Europa: vacas que ayudan a prevenir desiertos en el Mediterráneo