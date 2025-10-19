Burriana, más cerca de rebajar el IBI para Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado formalmente el expediente para solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón una rebaja de los valores catastrales de los terrenos de la urbanización de Sant Gregori afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Este trámite supone un avance significativo y responde a una demanda reiterada de los propietarios, que denunciaban su situación de indefensión al haber estado abonando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sin disponer de los servicios básicos debido a la demora en el desarrollo urbanístico.

Reducción prevista

La petición formal elevada a Catastro tiene como objetivo ajustar a la baja los valores catastrales que determinan la tributación de estos inmuebles.

Según las estimaciones de los técnicos municipales, la corrección podría suponer una reducción aproximada del 20% en el importe del IBI para los vecinos afectados.

Transparencia y comunicación con los propietarios

Este paso fue comunicado previamente a los propietarios en la reunión celebrada en el Salón de Plenos, en la que también participaron los técnicos municipales para ofrecer transparencia y detallar los próximos pasos en el desarrollo del sector Sant Gregori.

Declaraciones del alcalde

El alcalde, Jorge Monferrer, destacó la importancia de esta gestión porque «desde el equipo de gobierno hemos atendido una situación que se arrastraba durante años».

Añadió que «con esta solicitud formal buscamos aliviar la carga económica de las familias y propietarios que han soportado esta compleja situación».