Fira 2025: Onda se vuelca con la misa y la procesión en honor al Salvador

Onda ha vivido este domingo una de las jornadas más solemnes y emotivas de la Fira 2025 con la celebración de la Misa Mayor en honor al Santísimo Salvador, patrón de la ciudad, en la Iglesia de la Asunción. Consulta aquí toda la programación de la semana grande de Onda.

El acto religioso, presidido por las autoridades eclesiásticas, ha contado con la participación de la Reina de la Fira, Inés Ramón Aguilella, la Dama de Honor, Paula Rubio Arcas, la Reina Infantil, Eva Martínez Chiva, la Reina de la Tercera Edad, sus damas de honor, miembros de la corporación municipal, representantes de las peñas y asociaciones locales y vecinos.

Durante la mañana, también se ha inaugurado la oficina temporal de Correos en la Casa de la Cultura, un espacio que cada año abre sus puertas durante la Fira como homenaje a esta institución tan vinculada a la vida local. En el acto se ha presentado la exposición filatélica XXXII Exfilnucol Fira 2025, organizada por el Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo Ibn al-Abbar de Onda, bajo el título Día mundial contra el cáncer de mama, donde se ha dado a conocer un sello conmemorativo por el reconocimiento de la Fira d’Onda como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Las autoridades participaron en el acto religioso. / MEDITERRÁNEO

Por la tarde, las calles del centro histórico se han llenado de devoción y solemnidad durante la procesión en honor a los tres patronos de Onda: el Santísimo Salvador, la Virgen de la Esperanza y San Roque. Las imágenes han sido portadas por los clavarios y acompañadas por la música de la Unión Musical Santa Cecilia y por centenares de vecinos que han participado en este acto de fe y tradición.

La procesión ha culminado con el canto del himno del Salvador y un espectacular castillo de fuegos artificiales que ha iluminado el cielo de Onda, poniendo fin a una jornada cargada de emoción. Al respecto, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “La misa y la procesión del domingo es una tradición que une a todo un pueblo en torno a su fe, sus raíces y sus valores”.

David Otero

La jornada se ha completado con un concierto de David Otero, quien ha actuado junto a la Societat Artístico-Musical Vila d’Onda (SAMVO) en el Teatro Mónaco, ofreciendo un espectáculo que ha combinado grandes éxitos de la música pop con arreglos sinfónicos.

La procesión ha culminado con el canto del himno del Salvador. / MEDITERRÁNEO

Con este concierto y el castillo de fuegos, Onda ha cerrado el primer fin de semana de su Fira 2025, tras un primer sábado de fiestas multitudinario, que ha reunido tradición, cultura y sentimiento en una programación que continuará durante toda la próxima semana